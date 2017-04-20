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BMW GRUBUNUN KAR VE GELİRİ BEKLENTİYİ AŞTI

20 Nisan 2017 Perşembe 15:37
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Geçici tahminlere göre grubun vergi öncesi karı, geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 368 milyon avro iken, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 5 milyon avro seviyesine yükseldi

BMW GRUBUNUN KAR VE GELİRİ BEKLENTİYİ AŞTI
FRANKFURT (AA) - BMW Grubunun yılın ilk çeyreğinde vergi öncesi karı ve gelirleri piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

BMW Grubundan yapılan açıklamada, geçici tahminlere göre grubun vergi öncesi karının, geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 368 milyon avro iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26,9’luk artışla 3 milyar 5 milyon avro seviyesine yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, bu sonucun, mevcut piyasa beklentilerini aştığı ve olumlu değerleme etkileri nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. 

Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin de yüzde 12,4 artarak 20 milyar 853 milyon avrodan 23 milyar 448 milyon avroya çıktığı aktarılan açıklamada, ayrıca detaylı ilk çeyrek sonuçlarının 4 Mayıs’ta yayımlanacağı belirtildi. 

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, 2016 yılında dünya genelinde 2,367 milyon otomobil ve 145 bin motosiklet sattı.


Anadolu Haber Ajansı
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