BLOCKCHAİN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) alanında sektörün lider firması CBKSoft tarafından, ana ürünü enVision’a Blockchain teknolojisi entegre edildi. Daha güvenli ve daha kullanışlı bir EBYS için Blockchain teknolojisinin ‘kaldıraç gücünden’ yararlanılacak. Bu uygulama, enVision müşterilerine, yüksek derecede değişmezlik ve saydamlık sağlayan, iyileştirilmiş içerik hizmetleriyle daha güvenli, verimli ve güvenilir hizmet sunmasına katkıda bulunacak.



Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft, Blockchain / Blokzincir teknolojisini özgünlük doğrulama, süreç doğrulama ve akıllı sözleşme özellikleri için kullanacak olup, son teknoloji ürünü bu işlemler enVision’ın mevcut ve gelecekteki müşterilerinin tümüne fayda sağlayacak. MultiChain ve HyperLedger gibi açık kaynaklı Blokzincir platformlarıyla entegrasyon sayesinde enVision müşterileri yakın zamanda Blokzincir teknolojisinin sunduğu tüm içerik yönetimi olanaklarından faydalanacak. enVision böylelikle müşterilerinin Blokzincir dünyasına girişine rehberlik edecek.



Süreç doğrulama sayesinde herhangi bir iş sürecinin gerçekleştirilmesi bağımsızca teyit edilebilir hale gelecek. Tüm iş faaliyetlerinin ve ilgili gerçekleştirme detaylarının Blokzincir’e kaydedilmesi denetim geçmişini kesin ve tamamıyla değiştirilemez kılacak.



Dahası, akıllı sözleşmelerle taraflar arasındaki iş anlaşmaları Blokzincir’de kaydedilen bilgisayar kodlarına dönüştürülecek ve bu kodlar önceden tanımlanan kurallara bağlı kalarak kendi kendilerine işleyebilecek. Bu sayede, iş süreçleri onları kontrol edecek ve olası anlaşmazlıkları çözecek üçüncü bir kişinin müdahalesini gerektirmeyecek biçimde otomatikleşecek.



CBKSoft Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Battal, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Birçok farklı kullanım alanı olan Blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarından biri de bilgiyi kilitlemek, bağımsız olarak doğrulanabilir yapmak, merkezi olmayan yapı sayesinde güvenliği en üst seviyeye çıkartmak ve denetlenebilir hale getirmek için bir Dağıtık Defter mekanizması sağlamaktır.

Türkiye'de bir ilk

CBKSoft olarak enVision Doküman, Süreç ve Form Yönetim Sistemimize Blokzincir teknolojisini entegre etmiş bulunuyoruz. enVision Blokzincir Modülü sayesinde oluşturulan dijital dokümanların özet değerlerini Blokzincir'de kayıt altına alarak oluşturulan veri için "Orijinallik İspatı ve Varlık İspatı" (Authenticity and Proof of Existence) sağlamaktayız. Dijital olarak kurumlar arasında paylaşılan verinin değişip değişmediğini ve gerçekten oluşturulduğu iddia edilen tarihte oluşturulup oluşturulmadığını sadece dokümanların özet değerlerini kullanarak kontrol edebiliyoruz. Üstelik dokümanların Orijinallik ve Varlık ispatı dahili olarak enVision içerisinden yapılabildiği gibi, bağımsız kurumlar tarafından da yapılabilmektedir.



CBKSoft olarak her zaman en güncel teknolojiyi ürünlerimize uygulamaktayız. EBYS ürünleri pazarında da Blokzincir teknolojisini kullanan hem Türkiye'deki ilk firma hem de dünyadaki sayılı firmalardan biri olduğumuz için gurur duyuyoruz.”



CBKSoft’un ortaklarından Dubai merkezli InfoFort’un CEO’su Abed Shaheen ise şunları kaydetti: “Bu heyecan verici yolculuğun daha başındayız ve Blokzincir teknolojisinin olası kullanımlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Çığır açan bu teknolojinin gelecekteki olası uygulama alanları muazzam sayıda ve artmaya devam ediyor. Kesin olarak bildiğimiz şeyse, hızla gelişmekte olan kriptografik ve merkezi olmayan defter alanının müşterilerimizin pek çok faydayı derhal elde edebileceği bir alan olduğu. Yüksek kabiliyetli EBYS platformumuzda, içerik hizmetlerimizi daha da geliştirebilmemize olanak veren Blokzincir teknolojisini uygulamaktan ve kullanmaktan gurur duyuyoruz."