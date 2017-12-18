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Bitcoin vadelileri 20 bin doların üzerini gördü

Bitcoin vadelileri CME'de işleme açıldı. İlk emirlerde Bitcoin fiyatı 20 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin vadelileri 20 bin doların üzerini gördü

Bitcoin vadelileri CME'de işleme açıldı. İlk emirlerde Bitcoin fiyatı 20 bin doların üzerini gördü.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:57
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Bitcoin vadelileri 20 bin doların üzerini gördü

Bitcoin vadeli kontratları, CBOE'nin ardından dünyanın en büyük türev borsası operatörü CME'de de işleme açıldı.

Ocak vadeli Bitcoin fiyatı açılışta 20 bin 650 dolar seviyesine kadar yükseldi, ardından hızla geriledi. CME'de şu sıralarda ocak vadeli Bitcoin 18 bin 805 dolardan işlem görüyor. Şubat vadeli Bitcoin 20 bin dolar, mart vadeli Bitcoin ise 20 bin 30 dolar seviyesinde.

CBOE'de ise ocak vadeli Bitcoin 18 bin 710 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan vadeli piyasa ile spot piyasa arasında ise fark kapanmış görünüyor. Spot piyasada Bitcoin, bugün 19 bin 86 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından 18 bin 672 dolardan alıcı buluyor.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 18.12.2017 11:18
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