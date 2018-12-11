Bimsa SabancıDx oldu

Sabancı Holding, “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesi ile başlattığı dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım daha attı. Sabancı Holding bünyesinde 43 yıldır teknoloji çözümleri üreten Bimsa, bundan böyle yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak SabancıDx adıyla kurumların ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik edecek.Türkiye’nin ihtiyacı olan teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını belirten Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Lider olmanın sorumluluğu, dönüşüme de liderlik etmeyi gerektirir. SabancıDx, Türkiye’nin dijital dönüşümünde rol model olacak” dedi.

Sabancı Holding, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak bir yatırıma daha imza atıyor. Sabancı Topluluğu bünyesinde 43 yıldır, teknoloji çözümleri üreten Bimsa, hizmet portföyüne kattığı İleri Veri Analitiği, Robotik İşgücü ve Siber Güvenlik ile birlikte yepyeni vizyonu, gelişen hizmet ve çözümleri, değişen yönetim yapısı, nitelikli insan kaynağı ve Sabancı Holding’ten aldığı güç ile yoluna SabancıDx ismi ile devam edecek.

SabancıDx’in lansmanı için yapılan basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, SabancıDx’in misyonunun, sadece Sabancı Topluluğu’na değil, yarının dünyasında daha güçlü bir Türkiye için kılavuzluk etmek olduğunu belirtti. “Lider olmak, dönüşüme de liderlik etmeyi gerektirir. SabancıDx ile bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diyen Göçmen, SabancıDx’in teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’YE ROL MODEL OLACAĞIZ

Göçmen şöyle devam etti, “Bugüne kadar Türkiye’nin sanayileşme sürecinde öncü rol oynayan, bulunduğu her sektörde oyun kurucu sıfatına sahip olan ve Türkiye’ye değer yaratma motivasyonunu her zaman canlı tutan Sabancı Topluluğu’nun dünyada yaşanan bu değişimin iş hayatına uygulanmasında da öncülüğü üstlenmeye kararlı olduğunu söyleyen Mehmet Göçmen, “Türkiye’nin bugünün ve yarınının dünyasında daha güçlü bir toplum olmasının yolu teknolojiye dayalı, katma değerli ürün ve hizmet üretiminden geçiyor. Biz, Sabancı Topluluğu olarak, geçmişte Türkiye’nin sanayileşmesinde üstlendiğimiz liderliği, en az sanayi devrimi kadar güçlü olan bu dönüşüm çağında da sürdüreceğiz.

SabancıDx, yepyeni vizyonu, gelişen hizmet ve çözümleri, üstlendiği misyon ile Sabancı Topluluğu ve Türkiye’ye dijital dönüşümde yol gösterecek. Bunu da içten dışa doğru genişleyen bir yol haritasıyla gerçekleştireceğiz. Şirketlerimizin rekabet gücünü artıracak yüksek katma değerli alanlara yatırımlar, Topluluk sinerjisinden doğacak iş modelleri ve diğer paydaşlarımızı da içine alan bir modelle sektör spesifik çözümleri küresel boyuta taşımak bu yol haritasının ana hatlarını oluşturuyor. Sabancı Topluluğu 40 yılı aşkın süredir teknoloji alanında yatırım yapıyor. Bugüne kadar 1.2 milyar dolar toplam iş hacmi ile 5 milyar dolarlık katma değer yarattık. ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ vizyonumuz ışığında, ‘Yeni’ ile yetinmeyen, yeniden sonraki yeniyi arayan Sabancı Topluluğu’nun ve Türkiye’nin yarınlara daha güçlü ulaşmasına, SabancıDx liderlik edecek. Bu yeni dönemde kendi üretimimiz olan yazılım sayısını kısa zamanda iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle de yazılım ihracatına başlamayı hedefliyoruz.

SABANCI DX KÜLTÜREL TRANSFORMASYONUN İTİCİ GÜCÜ

Hedeflerinin kültürel transformasyon ile Sabancı’ya değer katmak olduğunu belirten Mehmet Göçmen, “Teknoloji günümüzde kültürel dönüşüm için kullanmamız gereken en güçlü araç. Tek başına teknolojiye yatırım yapmak yetmez. Asıl hedef, yeni dünyayla uyumlu iş yapma kültürüne sahip olmaktır. Biz de, Sabancı Topluluğu olarak, bu dönemin ruhuyla uyumlu, yeni teknolojiler ve işbirliklerine odaklı, kültürel dönüşümü merkezine alan bir ekosistem yaratacağız. Bu noktada SabancıDx, Sabancı Topluluğu şirketlerine İleri Veri Analitiği ve Dijital Dönüşüm projelerinde liderlik edecek, farklı sektörlerdeki Sabancı şirketleri arası sinerjinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak, yeni iş fırsatlarını hayata geçirecek ve kültürel transformasyon için itici güç olacak” dedi.

Göçmen şöyle devam etti, “SabancıDx’in faaliyetleri yeni kuracağımız “Dijital Kampüs”ümüzden yönetilecek. Ayrıca her konuda olduğu gibi, bu alanda da üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz. Sabancı Üniversitesi EDU ile İleri Veri Analitiği Akademisi ile başladığımız yolculuk, SabancıDx ile ivme kazanarak devam edecek. Ek olarak, BAV Lab ve MIT Media Lab gibi bu konuda dünyanın en önde gelen merkezlerinden biriyle de yakın çalışacağız”.

100 TRİLYON DOLARLIK DİJİTAL EKOSİSTEME GİRİYORUZ

Mehmet Göçmen, sözlerini şöyle tamamladı“SabancıDx, gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen dijital eko sisteme girerek sektör spesifik küresel markalar yaratmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin bugününe olduğu gibi yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu’nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız.”

ŞİRKETLERİN DİJİTAL ÇARPANI OLACAĞIZ

Bugün şirketlerden ülkelere herkesin sahip olduğu gücün dijital dünyadaki güce dayandığına dikkat çeken SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın dijital teknoloji dalgalarını sürekli olarak keşfetme, uygulama ve ölçeklendirme yeteneğini geliştirme gerekliliğine vurgu yaptı. Burak Aydın, SabancıDx’in sadece Sabancı için değil, Türkiye için çok büyük değer yaratacağını ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemiz ve Topluluğumuz için daha yüksek değerler üretmek için kurulan SabancıDx ile önemli bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. SabancıDx, yüksek teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden birisi olacak. SabancıDx olarak şirketlerin dijital çarpanı olacağız ve onların dijital enerjilerini açığa çıkarmak için çalışacağız. Bunun yanı sıra üniversite işbirliği ile İleri Veri Analitiği hizmetlerini de olgunlaştırıp endüstri tecrübesini üniversite ile harmanlayacağız. Sabancı Topluluğu şirketlerinin sektörel birikimi ve know-how’ını dijital yetkinliklerimiz ile birleştirerek oluşturacağımız yeni markalar ile kendi gücümüzden küresel değer yaratmayı hedefliyoruz”.

ŞİRKETLERE ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLAYACAK

SabancıDx’in sunduğu çözüm ve hizmetlere de değinen Burak Aydın “SabancıDx yeni nesil teknolojileriyle şirketlere hem zaman hem de maliyet avantajıyla müşterilerine rekabet avantajı sağlayarak değer katmayı hedefliyor. Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden biri olmayı hedeflerken Büyük Veri, Siber Güvenlik, Endüstriyel IoT, Robotik İşgücü, Yapay Zeka ve Blockchain teknolojilerine odaklanıyoruz. Bunların arasında yeni petrolün veri olarak tanımlandığı bugünün iş dünyasında İleri Veri Analitiğişirketlere sunacağımız önemli bir hizmet alanı olacak” diye konuştu.

CATALIST SABANCI STARTUP PROGRAMI İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Bugün sayıları 5.000’e yaklaşan aktif startup’ların toplam yatırım tutarının 431 milyon dolara ulaştığına işaret eden SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, startup’ları Türkiye ekonomisinin geleceği için önemli bir değer zinciri olarak gördüklerini ve yeni dönemde startupları destekleme konusunda önemli adımlar attıklarını belitti ve şunları söyledi: “SabancıDx olarak, Catalist programı ile Startup'larla özellikle Veri Analitiği ve Endüstriyel loT konularında iş birlikleri yapacağız”.

SABANCIDX İÇİN DİJİTAL KAMPÜS

SabancıDx’in Sabancı Topluluğunun yanı sıra çevresine katma değer sağlayan yönleriyle de ön plana çıkacağını söyleyen Burak Aydın, şöyle devam etti: “Yeni genel merkezimiz tam anlamıyla bir Dijital Kampüs olacak. Garaj kültürüyle donatacağımız bu kampüsümüzde yeni teknolojiler ve iş birlikleri geliştirmeye odaklanacağız. Ayrıca üniversite sanayi iş birlikteliğinin Silikon Vadisi dahil bir çok gelişmiş pazarda yeniliklere imza atmanın önemli bir yolu bu bağlamda Sabancı Üniversitesi ile çok daha yakın çalışacağız. Sabancı Üniversitesi, BAV Lab ve MIT Media Lab ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemizle ve iş ortaklarımızla beraber endüstri-üniversite harmanlamasını en yukarı taşıyacağız. SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelecek” dedi.