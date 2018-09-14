BETA KİMYA İHRACATTA TURQUALİTY İLE BÜYÜYECEK

Kimya sektörünün öncü şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., küresel ölçekli markalaşma yatırımlarını ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. BETA Kimya A.Ş.’nin uluslararası arenadaki jenerik markası MITREAPEL, Turquality kapsamındaki Marka Destek Programı ile devlet desteklerinden yararlanarak ihracatta Türkiye’nin gururu olmaya devam edecek.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turqualitykapsamında Marka Destek Programı’na dahil edilen MITREAPEL, küresel pazarlardaki tüm marka ve pazarlama faaliyetlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan katkılardan 4 yıl süreyle faydalanacak. BETA Kimya A.Ş. MITREAPEL markası için yapacağı tanıtım, reklam, pazarlama, franchising, mağaza, showroom, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarı tescili gibi çeşitli faaliyetlerde Marka Destek Programı’ndan da yararlanarak güçlenecek.

İhracat yapılan ülke sayısını iki katına çıkaracak

Büyüme stratejilerinde ihracat ve yeni pazarlara açılmanın önemli rol oynadığını belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı; “Yapıştırıcılar kategorisinde ihracatta lider markamız MITREAPEL ile Marka Destek Programı’na dahil olarak Turquality kapsamında ilk adımımızı attık. Çok yakın bir zamanda da BETA Kimya A.Ş. olarak APEL markamızı da dahil ederek Turquality Programı’nda bir markamızla daha yer alacağız. Ticaret Bakanlığımızın küresel Türk markalarını teşvik ederek firmalarımızı desteklemesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Marka Destek Programı ilk etapta özellikle yeni pazarlara açılmak için bize itici güç olacak. Şu an bölge ülkelerimiz başta olmak üzere yaklaşık 42 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki beş yıllık dönemde ihracat yaptığımız ülke sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle jenerik marka olduğumuz ülkelerde yeni bölge ofisleri açarak etkinliğimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve inovasyona dayanan üretim vizyonumuzla uluslararası arenada büyüyerek, katma değeri yüksek ürünlerimizle yeni pazarlarda da söz sahibi olmayı sürdüreceğiz.” dedi.