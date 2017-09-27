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BEŞİKTAŞ HİSSELERİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:53
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Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL'den başladı

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle başladı. 

Beşiktaş futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla G grubunda puanını 6'ya çıkaran ve grupta liderliğini devam ettiren Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL'den başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37değer kaybıyla 2,69 TL'den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL'den alıcı buluyor.


Anadolu Haber Ajansı
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