BANKALARDAKİ PARANIN 373,1 MİLYAR LİRASI SİGORTALI

Mevduat bankalarındaki paranın yüzde 54,2'si milyonerlerin
Verilere göre, 2016 sonu itibarıyla mevduat ve katılım bankalarında sıfır bakiyeli hesaplar hariç 81,2 milyon gerçek kişinin mevduat ve katılım fonu hesabı bulunuyor. Mevduat bankalarında, geçen yılın sonu itibarıyla mudilerin yüzde 98,2'sinin 0 ila 100 bin lira aralığında mevduatı yer alıyor. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam mevduatın yüzde 18,5'ini oluşturuyor. Hesap sahiplerinin yüzde 1,8'ine ait olan 100 bin 1 lira ila 1 milyon lira aralığındaki mevduat ise toplam mevduatın yüzde 27,1'ine tekabül ediyor. Hesap sahiplerinin yaklaşık yüzde 0,14'üne ait olan 1 milyon liradan büyük mevduatın payı ise yüzde 54,2 seviyesinde bulunuyor. Katılım bankalarında ise 2016 sonu itibarıyla hesap sahiplerinin yüzde 97,1'inin 0 ila 100 bin lira aralığında katılım fonu bulunuyor. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam katılım fonunun yaklaşık yüzde 27,3'ünü oluşturuyor. Hesap sahiplerinin yüzde 2,7'sine ait olan 100 bin 1 lira ila 1 milyon lira aralığındaki fonlar ise toplam katılım fonunun yüzde 34,8'ine tekabül ediyor. Hesap sahiplerinin yaklaşık yüzde 0,18'ine ait olan 1 milyon liradan büyük fonların payı ise yüzde 37,8 seviyesinde gerçekleşti.
Yurt içi yerleşiklere ait mevduat ve katılım fonu 1 trilyon 358,7 milyar liraya ulaştı
Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonlarının Türk lirası (TL) ve döviz dağılımına bakıldığında, TL cinsinden sigortalı mevduat ve katılım fonlarının toplam içindeki payı 2016 sonunda yüzde 75,2 düzeyinde yer aldı. Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik kişilere ait mevduat ve katılım fonu tutarı 1 trilyon 358,7 milyar liraya ulaşırken, yurt dışı yerleşiklerde toplam mevduat ve katılım fonu tutarı 94,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limit tutarı 15 Şubat 2013'ten itibaren 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmıştı.
Anadolu Haber Ajansı
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