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Bankalar 8 ayda 25.3 milyar kâr etti

03 Ekim 2017 Salı 16:58
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Bankacılık sektörünün sekiz aylık dönemde net kârı yüzde 25 artışla 33.3 milyar TL oldu.

Bankalar 8 ayda 25.3 milyar kâr etti
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2017 sonu itibariyle Bankacılık Sektörü Raporu'nu yayımladı.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün 8 aylık dönemde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 artış gösterdi ve 33.3 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün ağustos sonunda aktif toplamı 3 trilyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ağustos sonunda sektörün kredileri de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23 artarak 1.95 trilyon liraya ulaştı.

Bankaların brüt takipteki alacakları ağustos sonu itibariyle 63,02 milyar TL'ye yükseldi. 

Takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 3,12'ye çıktı.

Buna ek olarak bankacılık sektörü mevduatı ağustos sonu itibariyle 1 trilyon 601 milyar TL oldu. 

Aynı dönemde özkaynaklar 340,18 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörün sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 17,18 olarak gerçekleşti. 

Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu ise yüzde 14,42'ye çıktı.  

Basın Bülteni
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