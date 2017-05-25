BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 18 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 16 milyon 681 bin lira artarak 1 trilyon 593 milyar 523 milyon 670 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 16 milyon 681 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 593 milyar 523 milyon 670 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,51 arttı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,56 artışla 867 milyar 249 milyon 906 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,47 azalışla 635 milyar 881 milyon 798 bin liraya geriledi. Yıllık bazda bakıldığında 18 Mayıs ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 16,74 ve yabancı para mevduatta yüzde 24,01 artış kaydedildi. Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 1,53 artarak 800 milyar 278 milyon 927 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,61 azalarak 537 milyar 742 milyon 232 bin liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,06 azalışla 344 milyar 173 milyon 844 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 1,14 yükselişle 287 milyar 350 milyon 698 bin lira, kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,24 azalarak 100 milyar 684 milyon 155 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 165 milyar 231 milyon 267 bin lirası konut, 5 milyar 771 milyon 102 bin lirası taşıt ve 173 milyar 171 milyon 475 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 16,12, taksitli ticari krediler yüzde 50,38 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 8,16 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 341 milyon 587 bin lirası taksitli, 53 milyar 342 milyon 568 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 18 Mayıs ile biten haftada 16 milyar 845 milyon 56 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 821 milyar 613 milyon 533 bin liradan 1 trilyon 838 milyar 458 milyon 589 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacminde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,92, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,36 artış kaydedildi. Verilen kredilerin 1 trilyon 800 milyar 749 milyon 689 bin lirası mali olmayan kesime, 37 milyar 708 milyon 900 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.







Anadolu Haber Ajansı