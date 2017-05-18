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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI

18 Mayıs 2017 Perşembe 17:34
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Sektörün toplam mevduatı 12 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 585 milyar 506 milyon 989 bin liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 Mayıs ile biten haftada 19 milyar 951 milyon 571 bin lira artarak 1 trilyon 585 milyar 506 milyon 989 bin liraya yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 12 Mayıs ile biten haftada 19 milyar 951 milyon 571 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 585 milyar 506 milyon 989 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,27 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,12 artışla 853 milyar 954 milyon 791 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,76 yükselişle 638 milyar 890 milyon 536 bin lira oldu. 

Yıllık bazda bakıldığında 12 Mayıs ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 14,23 ve yabancı para mevduatta yüzde 24,72 artış kaydedildi. 

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 2,32 artarak 788 milyar 201 milyon 969 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,66 artarak 541 milyar 56 milyon 825 bin lira oldu. 


- Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,58 artışla 344 milyar 374 milyon 783 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 1,46 yükselişle 284 milyar 98 milyon 238 bin lira, kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,15 değer kazanarak 100 milyar 927 milyon 483 bin lira oldu. 

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 164 milyar 991 milyon 504 bin lirası konut, 5 milyar 782 milyon 671 bin lirası taşıt ve 173 milyar 600 milyon 608 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 15,81, taksitli ticari krediler yüzde 47,89 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 7,80 arttı. 

Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 177 milyon 749 bin lirası taksitli, 53 milyar 749 milyon 734 bin lirası taksitsiz gerçekleşti. 



- Kredi hacmi arttı 



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 12 Mayıs ile biten haftada 9 milyar 436 milyon 781 bin lira arttı.

Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 812 milyar 176 milyon 752 bin liradan, 1 trilyon 821 milyar 613 milyon 533 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacminde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,40 artış kaydedildi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 784 milyar 348 milyon 853 bin lirası mali olmayan kesime, 37 milyar 264 milyon 680 bin lirası da mali kesime kullandırıldı. 

Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:


Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL)
29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840
26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104
25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084
29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548
27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429
24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789
29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830
26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937
30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 
28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664
25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549
30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004
27.01.2017 1.764.908.970 1.537.716.959
24.02.2017 1.724.170.526 1.491.217.073
31.03.2017 1.782.745.072 1.536.453.863
28.04.2017 1.809.584.468 1.566.955.748
 05.05.2017 1.812.176.752 1.565.555.418
 12.05.2017 1.821.613.533 1.585.506.989


Anadolu Haber Ajansı
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