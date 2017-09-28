BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 864 milyon lira artarak 2 trilyon 2 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 22 Eylül ile biten haftada 12 milyar 864 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 990 milyar 112 milyon liradan, 2 trilyon 2 milyar 976 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 53 milyar 373 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 844 milyar 712 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 22 Eylül ile biten haftada 17 milyar 878 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 719 milyar 618 milyon liraya çıktı.

- Tüketici kredileri

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 22 Eylül ile biten haftada 1 milyar 426 milyon lira artarak 382 milyar 857 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 928 milyon lirası konut, 6 milyar 649 milyon lirası taşıt ve 190 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 540 milyon lira artarak 340 milyar 295 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,14 azalışla 86 milyar 894 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 707 milyon lirası taksitli, 45 milyar 187 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 22 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 gerileyerek 12 milyar 958 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,1 artışla 394 milyar 918 milyon liradan 395 milyar 319 milyon liraya ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı