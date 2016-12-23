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BANDROL ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

23 Aralık 2016 Cuma 11:44
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Yurt dışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 avro bandrol ücreti alınacak.

BANDROL ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Yurt dışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 1-80 avro bandrol ücreti tahsil edilecek.

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.

Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20, bilgisayar ve tabletlerde 10, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 avro olarak uygulanacak.

Anadolu Haber Ajansı
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