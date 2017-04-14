Balıkçılar oy kullanmak için sezonu erken kapattı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl 1 Eylül gecesi 'vira bismillah' diyerek ava çıkan balıkçılar, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında oy kullanabilmek için erken paydos etti.

Yaklaşık 7.5 ay boyunca denizde balık avlayan balıkçılar, referandumda sandığa gidebilmek için av yasağının başlamasını beklemeden avlanmayı bıraktı. Eylül ayında avlanmanın yoğun olması sebebiyle daha kalabalık çalıştıklarını dile getiren 10 yıllık balıkçı Mehmet Bakırcı, "Biz şu anda 26 kişiyle çalışıyoruz, herkes referandumda sandığa gidecek." dedi.

-"Tek sebebi Cumhurbaşkanımıza destek olmaktır"

Bu sezon, palamut ve çinekop çeşitlerinin bol olduğuna dikkati çeken Bakırcı, şöyle konuştu:

"Biz hepimiz evetçiyiz. 14 Nisan akşamı Poyrazköy'e yanaşsak, ağ sök, temizle derken seçime yetişemeyiz. Şu anda Marmara Denizinde bir tane kayık yok zaten, bütün meslektaşlarımız referandumda memleketine giderek oy kullanabilmek için sezonu erken bitirdi. Evet oyu kullanabilmek için paydos ettik. Normal şartlarda 14 Nisan gecesinde biterdi. Ama takımların ağ sökme ve temizleme işlemleri var ve ortalama 3 gün sürüyor. 3 gün önce sezonu kapatıp da hala uğraşan insanlar tanıyorum. Tayfaları bir an evvel seçimlerde oy kullanacakları köylerine gönderebilmek amacıyla erken bitirme kararı aldık. Yarın akşam herkesi Beykoz'dan evine yolcu edeceğiz. Bunun da tek sebebi referandumda evet oyu vererek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaktır."

Anadolu Haber Ajansı