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BAKAN TÜFENKCİ'DEN "SİCİL AFFI" VE "İŞSİZLİK FONU" AÇIKLAMASI

09 Aralık 2016 Cuma 14:13
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: (Kara listeye alınan esnafa sicil affı getirilmesi) Numaradan sicil affı istemiyoruz, gerçekten beyaz bir sayfa istiyoruz. Ben bu taşın altına elimi koyuyorum. Başbakanımızın talimatıyla bu işi olgunlaştıracağız.

BAKAN TÜFENKCİ'DEN
ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankalar tarafından kara listeye alınan esnafı rahatlatacak kapsamlı bir af yapılması gerektiğini belirterek, "Numaradan sicil affı istemiyoruz, gerçekten beyaz bir sayfa istiyoruz. Ben bu taşın altına elimi koyuyorum. Başbakanımızın talimatıyla bu işi olgunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, sicil sorunu nedeniyle bankalar nezdinde "kara liste"ye alınan esnafı rahatlatacak kapsamlı bir af yapılmasını gündeme getiren Tüfenkci, yaşanan bu sorunun çözümü noktasında harekete geçeceklerini bildirdi.

Tüfenkci, "Numaradan sicil affı istemiyoruz, gerçekten beyaz bir sayfa istiyoruz. Ben bu taşın altına elimi koyuyorum. Başbakanımızın talimatıyla bu işi olgunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile esnafın işsizlik fonundan yararlandırılmasına ilişkin çalışma yapıldığını bildiren Tüfenkci, konunun belli bir olgunluğa ulaştığını ve yakında kamuoyuna açıklanacağını kaydetti. 

Bakan Tüfenkci, esnaf ve tacirlerin kullandığı defterlerin yıl sonu tasdikinin kaldırılması önerisinde bulunarak, "Küçük esnafımızın kapı kapı dolaşmasını ne kadar çok önlersek, esnafımız o kadar işine gücüne bakar." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla döviz bozdurmaya başladığını hatırlatan Tüfenkci, çağrıya destek veren esnafa teşekkür etti.


Anadolu Haber Ajansı
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