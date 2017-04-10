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BAKAN ÖZLÜ, SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Uluslararası sermaye piyasalarındaki belirsizliğin azalması ve ihracat pazarlarımızdaki toparlanmanın devam etmesiyle hem iç talep hem de dış talep yönlü büyüme hızlanacak"

BAKAN ÖZLÜ, SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, uluslararası sermaye piyasalarındaki belirsizliğin azalması ve ihracat pazarlarındaki toparlanmanın devam etmesiyle hem iç talep hem de dış talep yönlü büyümenin hızlanacağını belirterek, "Hiç şüphesiz sanayi üretimindeki artış ivmesini artıran en önemli gelişme referandum olacak." ifadelerini kullandı.

Özlü, yazılı açıklamasında, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. 

Bu yılın şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını, arındırılmamış endeksin ise yüzde 1,66 azaldığını belirten Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldığını anımsattı.

Özlü, sanayi üretimindeki yıllık artışın şubat ayında da devam ettiğine işaret ederek, özellikle sermaye malları ve dayanıklı tüketim malları üretiminde yıllık artışın bekledikleri gibi geldiğini, bununla birlikte ara malı üretimi ve dayanıksız tüketim malı üretiminin, sanayi üretimindeki artışı bir miktar sınırladığını ifade etti.

Sanayi üretimindeki artışın, martta da artarak devam edeceğine dikkati çeken Özlü, "Şubat ayı birçok verinin kararsız geldiği bir aydı. Fakat mart ayında gerek reel kesim güveni gerekse de tüketici güveni arttı. Mart ayı itibarıyla kredi talebindeki olumlu artış da ekonomiye olan güveni teyit etmektedir. Ekonomiye olan güvendeki artış, sanayi üretimine olumlu olarak yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, vergisel indirimler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve KOBİ’lere verilen destekler gibi hayata geçirdikleri birçok tedbirin de mart ayı itibarıyla etkisini daha belirgin şekilde göstereceğini, böylelikle sanayi üretimindeki büyümeyi şubat ayında sınırlandıran ara malı üretimindeki artışın da mart ayından itibaren yukarı yönlü hareketleneceğini vurguladı.

Yılın ikinci çeyreğinin ise ertelenen yatırım ve iç tüketim harcamalarının devreye gireceği bir dönem olacağına işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Uluslararası sermaye piyasalarındaki belirsizliğin azalması ve ihracat pazarlarımızdaki toparlanmanın devam etmesiyle hem iç talep hem de dış talep yönlü büyüme hızlanacak. Hiç şüphesiz sanayi üretimindeki artış ivmesini artıran en önemli gelişme referandum olacak. Türkiye yönetim sisteminde köklü bir değişikliğe gitmektedir. Bu köklü değişikliğin ülkeye en büyük katkısı ekonomi ve üretim alanında olacaktır. Daha doğrusu bu katkının en hızlı hissedildiği alanlar ekonomi ve üretim olacaktır. Yeni sistemin en büyük getirisi uzun dönemli ve istikrarlı yönetimlerdir. Sanayicinin istediği de budur, yani önünü görebilmektir. İşte getirilen sistem tam olarak sanayicinin beklentisini karşılamaktadır. Uzun dönemli yatırımlar yapabilmek, kararlar almak için en önemli şart budur."


Anadolu Haber Ajansı
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