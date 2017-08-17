BAKAN FAKIBABA FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık alım fiyatlarına ilişkin, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2017 yılı ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla önümüzdeki pazartesiden itibaren tüm gücü, hızı ve takımıyla alıma başlayacak." dedi.

Fakıbaba, fındık alım fiyatları ve rekoltesine ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, TMO aracılığıyla fındık alımı kararı verdiklerini belirterek, 2017 yılı ürünü Giresun kalite fındığın 10,5 lira, Levant kalite fındığın 10 lira fiyatla alınacağını söyledi.

Bu fiyatların alt fiyatlar olduğuna işaret eden Fakıbaba, üreticilerden, fındıklarını satmakta acele etmemelerini ve piyasayı takibe almalarını istedi.

Fakıbaba, Bakanlığın fındık üreti̇mi̇nin sürdürülebilmesi için yoğun gayret gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Üreti̇ci̇mi̇z kazanmalıki̇ üreti̇m sürekli̇li̇k kazansın, hi̇ç bi̇tmesi̇n. Üreten yoksa, yaşam yoktur. Gıda yoksa, hayat yoktur. Meseleye böyle yaklaşıyoruz. Çi̇ftçi̇mi̇z, üreti̇ci̇mi̇z başımızın tacıdır. Fındık üreti̇ci̇leri̇mi̇z de aynı şeki̇lde başımızın tacıdır. Malum fındık, Karadeni̇z Bölgemi̇zde alternati̇fi̇ olmayan, 700 bin hektar alanda 500 bin üreti̇ci̇yi̇ i̇lgi̇lendi̇ren stratejik bi̇r üründür. Karadeni̇zli̇ vatandaşlarımız, fındık üreti̇ci̇leri̇mi̇z zor coğrafya şartlarında üreti̇m yapmaktadır."

Fındığın aynı zamanda çok önemli̇ bi̇r i̇hracat ürünü olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, bu üründen 2 mi̇lyar doların üzerinde ihracat geliri elde edildiğini söyledi.

Bakan Fakıbaba, fındık rekoltesine ilişkin beklentilerini açıklarken de "Rekolteyi önceden 700 bin ton olarak hesap ediyorduk ancak son dönemde meydana gelen külleme ve güneş yanığından dolayı 650-700 bi̇n ton civarında öngörüyoruz. Bizde rekolte yüksek olmasına rağmen dünya rekoltesinde geçen yıla göre ciddi bir artış yok. Bu da Türkiye'nin bir avantajı olarak görülmektedir." ifadesini kullandı.

Mısır hasadının da başladığını dile getiren Fakıbaba, mısır üreticilerinin mağdur olmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

- "Kurbanlıkla ilgili sıkıntımız yok"

Fakıbaba, Kurban Bayramı öncesi hayvan sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kurbanlıkla ilgili bir sıkıntımız yok, vatandaşlarımız rahat etsinler. Bizim amacımız hem üreticimizi hem aradaki esnafımızı, sanayicimizi, bu işle iştigal eden bütün arkadaşlarımızı ve neticesinde de tüketicimizi rahat ettirmektir. Tüketici sıkıntıya düştüğünde diğer taraflar da sıkıntıya düşecektir."

Anadolu Haber Ajansı