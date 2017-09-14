AVUSTURYALI ŞİRKET, TÜRKİYE'DE 10 MİLYON AVROLUK PAZAR HEDEFLİYOR

ANKARA (AA) -

Şirketten yapılan açıklamada, dünya genelinde hizmet veren şirketin, 2020 yılına kadar küresel anlamda 80 milyon avro değerinde satış gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Hydro Genel Müdürü Heinz Peter Knass, Türkiye’nin şirket için gelişmekte olan bir pazar olduğuna ve küçük hidroelektrik santralleri alanındaki gelişmiş teknolojileri için ideal koşullara sahip bulunduğuna dikkati çekti.

Müşterilerine planlama ve iş geliştirme hizmeti sunan şirketin ayrıca onarım ve bakım çalışmalarına da başladığını aktaran Knass, "Hidroelektrik alanındaki deneyimimiz, türbinler ve elektrik santralleri konusundaki uzun vadeli uzmanlığımız ve müşterilerimiz için hiç durmadan geliştirmeye devam ettiğimiz çözümlerimiz, gelecekteki atılımlarımızın temeli ve itici gücünü üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hydro Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Semiz ise Türkiye pazarı için yıllık 10 milyon avronun üzerinde bir iş hacmine ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı