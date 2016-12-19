AVRUPA OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 6,9 BÜYÜDÜ

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil pazarı 2016'nın 11 ayında döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 büyüdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 Yılı Kasım Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında satışlar bu yılın ocak-kasım döneminde 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak, 13 milyon 938 bin 273 seviyesine ulaştı. Geçen yıl 11 ayda 13 milyon 39 bin 805 satış yapılmıştı. Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarı Hollanda'da yüzde 8,6, İsviçre’de yüzde 3,1 daraldı. Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 34,5 ile İzlanda, yüzde 23,9 ile Macaristan, yüzde 20,2 ile Hırvatistan oldu.



Kasımda satışlar yüzde 5,6 arttı

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın kasım ayında ise 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,6 büyüdü ve toplam 1 milyon 189 bin 181 seviyesine çıktı. Geçen yılı kasım ayında 1 milyon 125 bin 605 araç satılmıştı. Bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil pazarı en fazla düşüş yüzde 20,5 ile İrlanda'da, yüzde 20 ile Hollanda'da, yüzde 7,1 ile Bulgaristan'da yaşandı. Kasım ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 42,8 ile Macaristan, yüzde 24,5 ile Hırvatistan ve yüzde 23,5 ile Portekiz olarak sıralandı. Türkiye, 2016 yılı ocak-kasım döneminde yüzde 6,2 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu.

Anadolu Haber Ajansı