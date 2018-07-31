AVRUPA KOMİSYONU’NDAN TANAP’A 5 MİLYON EURO

Azeri doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP), Avrupa Komisyonu’ndan finansal destek sağlandı.

Avrupa Komisyonu’nun CEF Energy (Connecting Europe Facility) programı kapsamında Avrupa’daki enerji altyapı projelerine destek sağlanması önerisini kabul eden Avrupa Birliği ülkeleri, toplamda 48,4 milyon Euro yatırım yapma kararı aldı. TANAP da programın ilk teklif çağrısı kapsamında finansal destek için seçilen iki doğal gaz projesinden biri oldu.

Kararın uygulamaya girmesinin ardından Avrupa Komisyonu TANAP’a “Katodik Koruma Tasarımı Uygulamasının Mühendislik ve Modifikasyon Çalışmalarının Takibi ve Doğrulama İşleri” için 5 milyon Euro finansal destek verdi.

Bu hibeyle birlikte TANAP kapsamındaki çeşitli faaliyetler için 2014 yılından bugüne kadar AB programlarından sağlanan hibelerin toplam tutarı 15 milyon Euro’yu aşmış bulunuyor.