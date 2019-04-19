Avrupa'da şirketler tehdit altında

Kamusal alanları ve insanların yoğun olduğu bölgeleri hedef alan saldırılarını sıklaştıran teröristler, firmaları potansiyel olarak önemli risklere maruz bırakıyor.

2018’de gerçekleşen terör saldırılarının yüzde 16’sı doğrudan kurumları hedef aldı veya etkiledi.

Avrupa’daki 11 ülkede popülist partiler hükümette yer alırken, popülist partilerin Avrupa’daki 33 ülkede yüzde 22’lik oy oranına sahip olduğu görülüyor.

Risk, reasürans, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon’ un yeni araştırmasına göre terörizm, Avrupa’yı gittikçe karmaşıklaşan bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya bırakıyor.

Aon’un Continuum Economics ve The Risk Advisory Group işbirliğiyle hazırladığı 2019 Risk Haritası, dünyanın dört bir yanındaki terörizmi, politik riskleri ve şiddeti inceliyor. Popülist siyasetin güç kazanmasıyla bu yıl harita daha da karmaşıklaşıyor. Popülist siyaset, muhtemelen ayrıştırıcı politika geçişlerine sebep olabileceği gibi, bazı durumlarda aşırı ideolojilerin kuvvetlenmesini sağlarken Avrupa’nın kurallara dayanan düzenini de bozuyor.

Bu sorunlar, büyüyen terörizm tehlikesine karşı şirketlerin çalışanlarının ve mülklerinin güvenliği ve popülist devlet politikalarının tedarik zinciri ve yatırımlarda sebep olacağı etkiler açısından birçok yeni risk oluşturuyor. Türkiye’ nin de ticaret ve yatırım yaptığı bu ülkelerdeki zorlu koşullar karşısında kurumların tercih edebileceği çeşitli risk yönetim çözümleri bulunuyor.

Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay, yapılan araştırmayla ilgili olarak, firmaların risklerini yönetebilmeleri açısından şunları söyledi: “Terörizm tehdidi ve etkileri sigorta kapsamı içinde yer alıyor, ancak bir güvenlik operasyonunun parçası olarak bölgeye alınmama, bir terör saldırısının ardından bölgenin cazibesini kaybetmesi veya sebebi daha sonradan belli olan şiddet eylemlerinin etkileri gibi daha karmaşık sorunları da teminat altına almak isteyen şirketler, sigorta kapsamlarını genişletebilirler.

Sigortada fiziki zarar olması esastır, ancak savaş benzeri hareketlerin olduğu bir coğrafyada bulunan bir fabrikada, fiziki zarar olmasa bile çalışanlar can güvenliği sebebiyle fabrikayı bırakıp kaçabilirler ve geri dönmek istemezler. “Zorunlu Terk” diyebileceğimiz bu durum dahi sigorta teminatı altına alınabilir.”

Diğer yandan raporda öne çıkan bulgular şöyle:

Terörizm:

Kamusal alanları ve insanların yoğun olduğu bölgeleri hedef alan saldırılarını sıklaştıran teröristler, firmaları potansiyel olarak önemli risklere maruz bırakıyor.

Almanya’da 2016 ve 2018 arasında gerçekleşen ve planlanan aşırı sağ saldırı sayısı ikiye katlanarak 23’e yükseldi. Fakat terörizmin ve bu tür eylemlerin tüm Avrupa’da da arttığı görülüyor.

2018’de gerçekleşen terör saldırılarının yüzde 16’sının doğrudan kurumları hedef aldığı veya etkilediği görülüyor.

Popülizm: