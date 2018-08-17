AVM’LERDE KİRALAR DOLARDAN TL’YE DÖNMELİ

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, dövizdeki hareketlilikle ilgili, ‘Türkiye’ye karşı açılmış bir ekonomik savaşın olduğunu’ ve ‘dövizinizi bozdurun’ çağrısına özel sektördeki bir çok firmayı katkı sağlamaya çağırdı.

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın; Milli iradeye diz çöktürmek için kur silahını kullanan dolara çetesine karşı, 15 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz lazım. Türkiye ekonomisinde dövizli işlemler halen devam ediyor. Kamu kurumlarında artık sözleşmeler TL ile yapılmakta ancak özel sektörde perakendeden akaryakıta kadar birçok sektörde dolar ve Euro ile yapılmış sözleşmeler devam etmekte. Dövizdeki yükseliş nedeniyle mağdur olan kişi ve kurumlar sözleşmelerin TL’ye dönmelerini talep ediyor. Bu talebin bugünden yarına yerine getirmesi mümkün olmasa da en azından “kur sabitleme” gidilmesi gerektiğini vurguladı.

AVM’lerden Dolar Sözleşmelerini TL’ye çevirmelerini bekliyoruz!

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın; ‘AVM’lerin içinde bulunduğumuz ve kur sabitlemesini’ yakın zamanda görmezsek kaybeden sadece markalarımız değil AVM’lerden olacaktır. Birbirimize destek olmamız, birlikte hareket etmemiz halinde ancak bu zor günleri atlatabiliriz. Tüm AVM’leri ivedilikle çözüm üretmeye davet ediyoruz’ dedi.

Kur artışından dolayı oluşan piyasadaki güvensizlik ve düşen tüketici gücüne karşı markaların ve AVM’lerin birlikte hareket etmeleri ve destek olmaları gerektiğini vurgulayan Genel Başkan; ‘AVM’lerden dolar alarak alınan kiralarda TL’ye dönüş talep ediyoruz. Aksi halde AVM’lerdeki çok sayıda mağazamız bir bir kapanacak. Bu durum dolayısıyla binlerce kişinin de işsiz kalması ve uluslararası ekonomik pazarlarda ülkemizi temsil edecek markalarımızın zayıflamasına hatta yok olmasına neden olacaktır’ dedi.