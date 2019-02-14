Atlasglobal Havayolları, Somon Air ile codeshare anlaşması imzaladı

Global bir havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atlasglobal, yaptığı ortak uçuş anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Air France, KLM, Air Serbia, Scat havayolu şirketleri ile ortak uçuşlarını sürdüren Atlasglobal, şimdi de Tacikistan havayolu şirketi Somon Air ile güçlerini birleştirdi.

Yolcularına alternatifli uçuş imkanları sunmayı öncelikli hedefleri arasında tutan Atlasglobal Havayolları, Somon Air ile kod paylaşımı (codeshare) anlaşması imzalayarak uçuş ağına yeni bir nokta ekledi. 08 Şubat 2019 tarihi itibarıyla geçerli olan anlaşmaya göre, Atlasglobal Havayolları, Somon Air tarafından haftada 3 frekans olarak icra edilen İstanbul-Duşanbe-İstanbul seferlerine kendi kodlarını koyarak satış yapabilme imkanı bulacak.

İki büyük havayolu şirketi arasında yapılan anlaşma sayesinde Atlasglobal Havayolları ve Somon Air hem mevcut iş birliklerini güçlendirmiş olacak hem de her iki havayolunun da birbirinin uçuş ağına erişim imkanı ile yolculara yeni seyahat imkanları sunulmuş olacak.

İŞ BİRLİĞİNE YENİ HATLAR DA EKLENECEK

Codeshare anlaşmasının ardından bir açıklama yapan Somon Air Genel Müdür Yardımcısı (CEO first DEPUTY) Suhrob Juraev, “Bu anlaşma ile Somon Air, Atlasglobal’in Tacikistan’daki güvenilir partner havayolu olma konumunu güçlendirecek. Yakın zamanda İstanbul ve Duşanbe ötesindeki noktaları da anlaşma kapsamına ekleyerek Atlasglobal ile iş birliğimizi genişleteceğiz” dedi.

Anlaşmayla ilgili görüşlerini paylaşan Atlasglobal Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ise şunları söyledi: Tacikistan’ın en güvenilir havayolu Somon Air ile imzaladığımız codeshare anlaşması nedeniyle memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Codeshare anlaşması sayesinde yolcularımıza İstanbul ve Duşanbe üzerinden aktarmalı seferler ile daha fazla uçuş alternatifi sağlamış olacağız.