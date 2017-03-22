ARAP YATIRIMCILAR TÜRKİYE'DEKİ FIRSATLARA GELECEK

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda (TAF'2017), Arap dünyasından yatırımcılar Türkiye'deki fırsatlarla buluşacak.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, 12. Türk-Arap Ekonomi Forumu, 23 Mart'ta İstanbul'da toplanacak. Açılışının Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yapılması beklenen ve 500 üst düzey yöneticiyi ağırlayacak olan TAF'2017'de, Türk iş dünyası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından temsil edilecek.

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TOBB'un resmi desteğinde, Borsa İstanbul ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş birliğiyle Al-Iktissad Wal-Aamal Group (AIWA) tarafından düzenlenen TAF'2017'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan da konuşma yapacak.

2005 yılından itibaren "dünyada ve bölgesinde ekonomik olarak daha güçlü Türkiye" sloganıyla her yıl İstanbul'da düzenlenen ve bugüne kadar 8 başbakan, 78 bakan, 720 firma ve 5 bin 500'den fazla katılımcıyı buluşturan TAF, bölgenin olağanüstü koşullarına rağmen sağladığı süreklilikle "istikrar" sembolü olarak anılıyor.

Qatar National Bank, Kuwait Finance House, Albaraka, Bank Audi, Bank Med gibi Türkiye'de önemli yatırımlara sahip Arap finans kuruluşlarının üst düzeyde temsil edileceği forumda, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, TEPAV İcra Direktörü Güven Sak katılımcılara hitap edecek.

Bankacılık, finans, müteahhitlik temel başlıkları ile toplanacak olan TAF'2017'de Türkiye'den dünyaya istikrar mesajı verilecek.

Anadolu Haber Ajansı