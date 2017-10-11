Antalya, çimento sektörüne ev sahipliği yaptı

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında benzeri alanlarda çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurarak ilgili alanlarda ortak çalışmalar yapan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen ve çimento teknolojisindeki son gelişmelerin paylaşıldığı TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi’nin bu yıl 14.’sü yoğun bir katılımla Antalya’da gerçekleştirildi.

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımı, Enerji Optimizasyonu, Yenilenebilir Enerji Kullanımı konularının ele alındığı seminerde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Şefik Tüzün, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği CEO’su İsmail Bulut, Rusya İnşaatçılar Birliği Çimento Komitesi Başkanı Dr. Eduard Bolshakov, Hint Çimento ve Yapı Malzemeleri Ulusal Konseyi Eş Direktörü Dr. Breja, İtalya Çimento Üreticileri Birliği CEO’su Giuseppe Schiltzer açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Bu Yılki Büyüme Hedefi Yüzde 5

100 yılı aşkın süredir Türkiye’de kalkınma ve büyümenin baş aktörlerinden olan Türk Çimento sektörünün bugün, üretimde Avrupa 1’incisi, dünyada ise en önemli 4. Üreticisi haline geldiğini belirten TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Tüzün: “Ülkemizin ilk sanayi dalı ve önemli lokomotif güçlerinden birisi olan çimento sektörünün her zaman mevcut en iyi teknoloji ve uygulamaları kullanma istekliliği, çevreye ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı ön planda tutan vizyonu, sürdürülebilir bir üretim ve büyüme yolundaki kararlılığı ve proaktif yaklaşımı sektörümüzü bugün geldiği noktaya taşımıştır.





Türk Çimento sektörü, 54’ü entegre, 18’i öğütme ve paketleme tesisi olmak üzere toplam 72 çimento üretim tesisi ile faaliyet göstermekte ve yaklaşık 18 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. 2017 yılının 7 aylık verilerine baktığımızda sektör büyümesinin %2’ler seviyesine geldiğini ve yılsonu büyümesinin ülke büyümesine paralel olarak % 4-5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Tüzün: “Fabrikalarımız, teşvik almadan 400.000 hanenin günlük elektrik tüketimine karşılık gelecek elektriği çimento tesislerindeki WHR ( Atık Isıdan Elektrik Üretimi) teknolojisiyle üretiyor.”

Çimento sektörünün çevre konusunda izlediği proaktif yaklaşım ile, tüm çevre izinlerini tamamlamış bir sektör olduğunu belirten Tüzün; “Ürün kalitesi, çevre ve iş güvenliği konularında Avrupa standartları doğrultusunda çalışarak, çevre güvenliğini öncelik olarak gören bir otokontrol sistemine sahip olan sektörümüz, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaştırmasında öncü rolünü devam ettirmektedir.





Enerji kaynaklarının etkili kullanılması konusunda üstlenmiş olduğumuz misyonla en yeni teknolojileri kullanarak yenilenebilir enerji kullanımını artırmaktayız. Bugün Fabrikalarımız, teşvik almadan 400.000 hanenin günlük elektrik tüketimine karşılık gelecek elektriği çimento tesislerindeki WHR ( Atık Isıdan Elektrik Üretimi) teknolojisiyle üretiyor” dedi.

Rusya, Hindistan ve İtalya Çimento Sektörü Temsilcileri: “ Dünyanın en önemli seminerinde bulunmaktan gurur duyuyoruz”

Rusya ve Türkiye’nin ticari konuda ana partner olduklarını belirten Rusya İnşaatçılar Birliği Çimento Komitesi Başkanı Dr. Eduard Bolshakov, Rusya’da 100’e yakın Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek ilişkilerin güçlenerek devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hindistan ve Türkiye ekonomisinin neredeyse aynı oranda büyüme gösterdiğini belirten Hint Çimento ve Yapı Malzemeleri Ulusal Konseyi Eş Direktörü Dr. Breja çimento sektöründe de aynı paralellikte büyüme yaşadıklarını, tesislerinde 125 milyon ton yıllık üretim gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Avrupa’da yaşanan büyük ekonomik krizin etkilerini ülke olarak yaşamaya devam ettiklerini belirten İtalya Çimento Üreticileri Birliği CEO’su Giuseppe Schiltzer ise bu durumun İtalya’daki alt yapı yatırımlarına da olumsuz etkisi olduğunu belirtti.

13 Ekim günü sona erecek olan 14. TÇMB Teknik Seminer ve Sergisinde toplam 21 sunum gerçekleştirilecek.Basın Bülteni