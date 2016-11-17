ALTININ KİLOGRAMI 131 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

İSTANBUL (AA) - Altın piyasasında, 5 işlemde 1 milyon 179 bin 900 liralık ve 21 işlemde 45 milyon 486 bin 456,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 369 bin 900 liralık ve 5 işlemde 68 bin 521,30 dolarlık işlem hacmi gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jewellery, Rona Döviz, Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve DenizBank olarak gerçekleşti. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 130.710,00 1.226,50 1.136,00 En Düşük 131.000,00 1.227,00 En Yüksek 131.300,00 1.233,10 Kapanış 131.300,00 1.228,00 Ağırlıklı Ortalama 131.100,00 1.229,14 İşlem Miktarı (Kg.) 9,00000 1.151,04003 İşlem Sayısı 5 21 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 1.179.900,00 45.486.456,27 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.160,04003 Toplam İşlem Adedi 26 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.820,19 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.823,64 Altın Endeksi Değişim (%) 0,12



Anadolu Haber Ajansı