ALTININ KİLOGRAMI 131 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|130.710,00
|1.226,50
|1.136,00
|En Düşük
|131.000,00
|1.227,00
|En Yüksek
|131.300,00
|1.233,10
|Kapanış
|131.300,00
|1.228,00
|Ağırlıklı Ortalama
|131.100,00
|1.229,14
|İşlem Miktarı (Kg.)
|9,00000
|1.151,04003
|İşlem Sayısı
|5
|21
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|1.179.900,00
|45.486.456,27
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.160,04003
|Toplam İşlem Adedi
|26
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.820,19
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.823,64
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,12
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Anadolu Haber Ajansı
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