ALTININ GRAMI 145 LİRAYA YÜKSELDİ

İSTANBUL (AA) - Dün gün içinde döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi.

Bugün ise en düşük 145,4 lirayı görmesinin ardından toparlanan gram altın, saat 11.35 itibarıyla 145 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük düşüşün ardından bugüne artışla başladı ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 primle 1.266,4 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, veri akışı ve açıklamaların yoğun olduğu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan piyasaların, bugün ABD'de açıklanacak birinci çeyrek büyüme verisine odaklandığını kaydetti.

Küresel piyasalarda iyimserliğin devam etmesiyle hafta boyunca altının ons fiyatının genel olarak satış baskısı altında kaldığını belirten Memiş, 1.260 dolar seviyesinin destek, 1.275 dolar seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Memiş, yurt içinde halk oylamasından itibaren düşüş trendine giren dolar/TL'nin altının gram fiyatı üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade ederek, teknik açıdan gram altında 143-148 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı