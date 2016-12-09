ALTININ GRAMI 129 LİRAYA GERİLEDİ

Dün döviz kurları ve altının ons fiyatındaki sert hareketlerin etkisiyle 126,2 - 131,6 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,37 artışla 129,60 liradan tamamlamıştı.

Bugüne yatay bir başlangıç yapan gram altın saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybederek 129 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 liradan, Cumhuriyet altını 864 liradan satılıyor.

Dün 1.178,73 doları gören altının ons fiyatı ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Nisan 2017'den itibaren varlık alım programına aylık 60 milyar avro seviyesinde Aralık 2017'ye kadar devam edilmesine ve gerekmesi durumunda daha da uzatılmasına dair karar vermesinin ardından 1.169,30 dolara kadar indi.

Altının onsu, bugün 1.165,30 dolara kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.169,32 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, Dün ECB'nin varlık alım programında yapmış olduğu değişikliğin altın fiyatlarında hareketliliğin artmasına neden olduğunu belirtti.

ABD'de bugün açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin altın fiyatlarında hareketliliğin artmasına neden olabileceğini vurgulayan Memiş. bugün altının gram fiyatının 128,30-129,80 lira aralığında, altının ons fiyatının ise 1.161-1.171 dolar aralığında işlem göreceği öngörüsünde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı