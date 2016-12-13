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ALTIN TALEBİ YÜZDE 30 ARTTI

13 Aralık 2016 Salı 12:02
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Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kökler: Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra dolar bozdurup altın almaya başladı. Döviz bozduranın yüzde 80'i altın alıyor, yüzde 20'si ise TL'de kalıyor. Büyük bir altın talebi var. Kapalıçarşı'da hem dolar bozdurma hem de altın talebinde yüzde 30 artış yaşandı.

ALTIN TALEBİ YÜZDE 30 ARTTI
İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizlerin TL veya altına çevrilmesi çağrısı sonrası "ticaretin kalbi" Kapalıçarşı'da döviz bozduranların ve altına yönelenlerin sayısı arttı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, çarşı yönetimi ve esnafı olarak büyük üzüntü içinde olduklarını ifade etti. Kökler, Türkiye'nin tüm sıkıntılara rağmen dimdik ayakta olduğunu, hedefine doğru yürüdüğünü, ülkenin bu olumsuz olaylardan kurtulması için Kapalıçarşı esnafı, yönetimi ve çalışanları olarak her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını vurguladı. Kapalıçarşı'da, Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından insanların ticaret yaptığını anlatan Kökler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kiraların TL ile alınmasına ilişkin AVM'lere yönelik çağrısı sonrası ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuda tavsiye kararı aldıklarını bildirdi.

"(Kiraların TL'ye çevrilmesini) Ticaretin canlanması için tüm esnafımızın dikkate almasını istiyoruz"
Kapalıçarşı'da çoklu mülkiyet yapısı olduğunu, yönetim kurulu olarak çarşı esnafına sadece tavsiye kararı ve çağrıda bulunabildiklerini ifade eden Kökler, şöyle devam etti: "Kiraların dolardan TL'ye çevrilmesi, hatta mümkünse indirilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Bu konuda yaptırımımız yok. Ancak ticaretin de canlanması için tüm esnafımızın dikkate almasını istiyoruz. Bu işin daha az zararla geçmesini temin ederiz. Çarşıda 2 bin 500 dükkan var. Bunların yüzde 50'si kirada. Bizim çağrımızdan sonra TL'ye geçen ve kiralarında indirime giden oldu. Yani kiradaki dükkanların yüzde 25-30'u ya TL'ye geçti ya da kiralarında indirime gitti. Henüz çağrımız çok yeni olmasına rağmen..." Kökler, bazı mülk sahiplerinin kirada indirime gitmesinin esnafı rahatlatacağını ve durgunluğa "bir nebze de olsa çare olacağını" söyledi.

"Büyük bir altın talebi var"
Ahmet Kökler, altın piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'nın döviz bozdurma için de bir gösterge olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaşların ciddi miktarda döviz bozdurduğunu bildirdi. Kapalıçarşı'nın, İstanbul'un bütün ilçeleri ve Anadolu'nun tüm illeri ile irtibatı olduğunu, söz konusu bölgelere ciddi şekilde altın ve döviz arz ettiğini belirten Kökler, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra dolar bozdurup altın almaya başladı. Döviz bozduranın yüzde 80'i altın alıyor, yüzde 20'si ise TL'de kalıyor. Büyük bir altın talebi var. Kapalıçarşı'da hem dolar bozdurma hem de altın talebinde yüzde 30 artış yaşandı. Kapalıçarşı'da günde ne kadar döviz bozdurulduğuna veya altın satıldığına dair net bir rakamın bilinmesi mümkün değil. Ama dolar bozdurmada ve altın almada ciddi bir artış var."

Anadolu Haber Ajansı
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