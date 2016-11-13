ALTIN İTHALATI 10 AYDA 44 TONA DAYANDI

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Altın ithalatı eylülde önceki aya göre yüzde 28 artışla 7,1 tona yükselirken, yılın 10 ayında 44 tona dayandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyelerince gerçekleştirilen altın ithalatı, bu yılın eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 28, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 388 arttı.

Bu yılın 10 ayında 43,8 ton olarak gerçekleşen altın ithalatı, böylece geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 6 yükseliş kaydetti. Düğün sezonu ortasında gerileyen Türkiye'nin altın ithalatı, temmuz ve ağustos aylarında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde azalış kaydetmişti. Ağustos ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşüşle 5,5 tonla 2014 hariç en düşük altın ithalatının yapıldığı ağustos ayı olmuştu.

Destek Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, eylül ayında altın ithalatının 7,1 tona yükselmesinin, 2015 yılıyla kıyaslandığında "rakamsal olarak" oldukça yüksek bir artış olduğunu kaydetti.

Çekçen, 2016 yılında, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 388’lik artış önemli bir yükselişi gösterse de 2015 yılı ağustos ayında 11,6 ton altın ithalatı gerçekleştiğini belirterek, baz etkisinden kaynaklı geçen yılın eylül ayında altın ithalatının sert düştüğünü ifade etti.

Çekçen, bu sebeple bu ay açıklanan rakamda yüzde 388’lik artış olmasının biraz da bu duruma bağlı olduğunu aktararak, "İran üzerinde yaptırımların kalkması da bu yıl altın ithalatına olumlu yansıyor. 2015 yılına göre bu yıl özellikle mayıs ayından bu yana Türkiye’de altın ithalatının arttığını görüyoruz. Haziran ayında 9,5 ton, temmuz ayında 4,9 ton, ağustos ayında 5,6 ton ve eylül ayında 7,1 ton altın ithalatı gerçekleşmiş. Yani sadece eylül ayında değil son birkaç ayda altın ithalatında artış söz konusu. Aynı zamanda iç piyasada yaşanan oynaklık ve küresel piyasalardaki talep kaynaklı endişeler, seçim dönemi gibi gerekçelerle altın ithalatının son dönemde artış kaydettiğini vurgulamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2015 ve 2016 yılları itibarıyla aylık bazda altın ithalatı şöyle (kg):



Yıl 2015 2016 Ocak 2.260,13 1.040,62 Şubat 2.098,15 1.265,91 Mart 1.878,49 1.721,77 Nisan 2.092,33 3.227,64 Mayıs 1.693,96 9.513,90 Haziran 1.441,98 9.492,91 Temmuz 15.117,57 4.894,46 Ağustos 11.675,59 5.568,72 Eylül 1.454,56 7.100,26 Ekim 1.703,35 Kasım 2.635,13 Aralık 4.652,16 Toplam 48.703,39 43.826,20

Anadolu Haber Ajansı