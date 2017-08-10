ALMANYA'DA ŞİRKET İFLASLARI MAYISTA ARTTI

FRANKFURT (AA) - Almanya'da bu yılın mayıs ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın mayıs ayında bin 764 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 yükseldi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 296 iflas davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil sanayi ticaret sektörü etkilendi.

Bunu 290 iflas başvurusuyla inşaat sektörü ve 227 başvuruyla profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, mayısta yaklaşık 1,6 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2016’nın mayıs ayında ise yaklaşık 2,1 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 8 bin 404 borçlu da mayıs ayında iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 arttı.

Anadolu Haber Ajansı