ALBARAKA GARAJ’DA İKİNCİ DÖNEM BAŞLADI

Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere geçtiğimiz yıl kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk startup hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyan Albaraka Garaj’da, ikinci dönem başvuruları başladı. Yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek, onlara yol göstermek hedefinde olan Albaraka Türk, yenilikçi fikri veya projesi olan, inovatif düşünen ve destek bekleyen girişimcileri Albaraka Garaj’a davet ediyor.

Albaraka Garaj’a başvurmak isteyen girişimciler, 17 Haziran 2018 tarihine kadar, www.albarakagaraj.com adresinden başvuruda bulunabilir. Uzman ekipler tarafından değerlendirmeden geçen girişimciler, davet edilerek jüri önünde projelerini anlatmaları sağlanıyor. Jüri onayından geçen projeler desteklenerek Albaraka Garaj’ın sunduğu imkanlardan faydalanabiliyor. Program dahilinde finansal desteğin yanı sıra danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Sunulan desteklerin tamamı karşılıksız ve herhangi bir hisse talep edilmiyor. Katılım bankacılığı iş modelleri üzerine finansal teknoloji projesi bulunan girişimciler için ayrı bir hizmet veriliyor. Albaraka Garaj’da ön plana çıkan projeler; “Finansal Teknolojiler”, “İslami Finans Girişimleri”, “Ödeme Teknolojileri”, “Nesnelerin İnterneti”, “Eğitim teknolojileri”, “Büyük Veri”, “Blockchain”, ”Mobil İş Modelleri”, ”Saas”, “Reklam teknolojileri”, ”Kitle Fonlama”, “Analitik Modelleme” “Yapay Zeka”, “Chatbot” ve “Sigorta Teknolojileri” olarak sıralanıyor.

Değerlendirmede kriterleri arasında; girişimin ilk aşaması olan asgari uygulanabilir ürün veya hizmeti gerçekleştirmiş olması, ölçeklenebilir bir iş modeli, pazar potansiyeli ve güçlü bir gelir modeli gibi özellikler ön plana çıkıyor.

“İş fikirlerini ticari başarıya ulaştırıyor”

Bu yıl da yoğun başvuru olması beklenen Albaraka Garaj’da hedef gelecek vadeden projeleri ekonomiye kazandırmak. Başvuruda bulunan girişimci ve girişimci adayları, farklı proje ve ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan 12 haftalık yoğun bir mentorluk ve eğitim sürecinden geçiriliyor. Bu eğitimler ile girişimcilerin iş fikirlerini ticari başarıya ulaştırmaya amaçlayan Albaraka Türk; açık fikirli ve hayallerini gerçekleştirmek için gerekli motivasyon ve yeteneğe sahip, yenilikçi, teknoloji tabanlı ve ölçeklenebilir ürün ya da hizmet geliştiren ve bu girişimlerini büyütmeyi hedefleyen girişimcilere Albaraka Garaj’ın imkanların sunuyor.

“Yeni girişimcileri bekliyoruz”

Albaraka Garaj ile katılım bankacılığı sektöründe dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Garaj ile girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl 450’nin üzerinde başvuru olduğunu kaydeden Utku, “Şu an Garaj kapsamında yer alan 9 projeden 7’si ile birlikte PoC çalışmaları yürütüyoruz,projede ürünün satın alması tamamlandı, diğer 4 proje içinde görüşmeler devam ediyor. Başlattığımız ikinci dönem başvuruları doğrultusunda; yenilikçi fikri ya da projesi olan ve bunu hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilere kapımız sonuna kadar açık. Amacımız; inovasyona açık olan, ister bankacılık ekosisteminde yer alan kurumlar olsun ister fintech girişimcileri olsun, tüm girişimciler arasında farklı işbirlikleri oluşturmak ve onları desteklemek” dedi.

Finansal teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın sektöre olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Utku, “Özellikle katılım bankacılığı iş modellerini içeren eğitim programlarıyla kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarını yetiştirip, Albaraka Garaj bünyesindeki kuluçka hizmetlerimizle girişimcileri ve girişimci adaylarını fintech girişimleri kurmaları için destekliyoruz” diye konuştu.