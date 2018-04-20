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AKSA JENERATÖR’E İNGİLTERE’DEN ÖDÜL

Dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olan Aksa Jeneratör, 3. Havalimanı İGA’ya verdiği destek ile Critical Power & Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards’ta ‘Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldü.

AKSA JENERATÖR’E İNGİLTERE’DEN ÖDÜL

Dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olan Aksa Jeneratör, 3. Havalimanı İGA’ya verdiği destek ile Critical Power & Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards’ta ‘Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldü.

20 Nisan 2018 Cuma 15:00
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AKSA JENERATÖR’E İNGİLTERE’DEN ÖDÜL

Türkiye, Çin ve Amerika’daki üretim tesisleriyle global jeneratör markası AKSA Jeneratör, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İGA (İstanbul Grand Airport)’ya verdiği destek ile İngiltere’de gerçekleştirilen Power & Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards’ta ‘Yılın Projesi’ ödülünü aldı. Avrupa’nın en büyük ve en saygın fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards ödülünü kazanmaktan ötürü gururlu olduğunu söyleyen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Günümüzde kesintisiz enerji tüm sektörlerde çok önemli bir rol oynamaya başladı. Biz de dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olarak İngiltere’de bu ödülü alan ilk Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyada her sektörde adımızı duyurmak ve kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi. Sponsorları arasında Aksa Jeneratör’ün de yer aldığı Avrupa’nın en büyük ve en saygın fuarı olan Critical Power & Decentralised Energy Fuarı’na birçok sektör katılımcısı ziyaret etti.

İGA’nın tüm enerjisi Aksa’ya emanet

Üç kıtada üretim yapan ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör, 350’den fazla destinasyon, 15’den fazla havayolu şirketi, 200 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Türkiye’nin en büyük havalimanı projesi, İGA’nın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi karşılıyor. Sahada kullanılan 300’ün üzerinde mobil jeneratör ve 30 tanesi senkron olmak üzere toplam 45 adet 2500 kVA jeneratör desteği veren Aksa Jeneratör, yapımı hızla devam eden havaalanı projesi İGA’ya 100 MW’ın üstünde bir kapasite ile enerji tedariki sağlıyor. Dünya’da ilk kez UPTIME TIER3 sertifikasına sahip havalimanı olan İGA, bünyesinde enerji merkezi odaları ve 2 adet data center’ı barındırıyor. Türkiye’nin son yıllardaki en büyük projesinde Aksa Jeneratör, teknik ekibiyle haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz servis desteği sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
İGA
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