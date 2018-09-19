AKFEN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK RÜZGAR VE GÜNEŞ SANTRALİ KREDİSİNİ ALDI

Toplam 530 milyon dolar olan santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını Akfen Holding kendi öz kaynaklarıyla karşılarken, 363 milyon dolarlık kredi yerli ve yabancı 6 banka tarafından sağlanıyor. Bu Türkiye’de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor.



Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, önceden açıklanan yatırım paketinin önemli kısmını kendi öz kaynaklarıyla yapacaklarının altını çizerek, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve yatırımlarımızı gerçekleştirerek Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları ve Mersin Uluslararası Limanı şirketlerindeki hisse devirleriyle Türkiye’ye 1.2 milyar dolarlık yatırım girişi sağlayan Akfen Holding, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Aralık 2017’de gelecek 2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar liralık (1.6 milyar dolar) yatırım paketini hayata geçireceğini ilan eden Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve 327 megavat gücünde olan 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuruyor.

Toplam 530 milyon dolara mal olacak 13 santralin 167 milyon dolarlık kısmı Akfen Holding öz kaynaklarıyla karşılanırken, geri kalan 363 milyon dolarlık kısım için yerli ve yabancı 6 bankadan kredi alındı. Yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali kurulu gücü 574 MW’a çıkacak.

“HİSSE DEVİRLERİNDEN GELENİ YİNE TÜRKİYE’YE YATIRIYORUZ”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, hisse devirlerinden elde ettikleri geliri yeniden Türkiye’ye yatırım olarak döndürdüklerine dikkat çekerek, 2019 yıl sonuna kadar hayata geçirecekleri yatırım paketinin planlandığı şekliyle zamanında devreye gireceğinin altını çizdi. Hamdi Akın, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve hisse devirlerinden kazandığımızı yeniden Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Aralık 2017'de 6.2 milyar TL (1.6 milyar dolar) olarak açıkladığımız yatırım paketini 2019 sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle önemli kısmını kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız bu yatırımların zamanlamasında hiçbir aksama da olmayacak” ifadelerini kullandı.

ALANINDA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENERJİ KREDİSİ

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 yılına kadar 1000 MW’lık “temiz kurulu güce” ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki güneş ve rüzgar enerji projeleri için Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 9 güneş enerji santrali (GES) ve 4 rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak toplam 363 milyon dolarlık kredi için yerli-yabancı finans devleri güçlerini birleştirdi. Buna göre 103 milyon dolarlık GES kredisini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye İş Bankası üstlendi. 260 milyon dolarlık RES kredisi ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı. Toplam güçleri 327 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında tam 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak.

YATIRIMLAR ÜLKENİN 5 BÖLGESİNE YAYILACAK

Akfen Yenilenebilir Enerji, doğal ve yerli kaynaklardan üretim sağlayacak projelerini Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Türkiye’nin birçok farklı noktasına yayacak. Buna göre yatırım değeri 180 milyon dolar olarak planlanan 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulacak. Güneşten elektrik üretecek GES’ler tamamlandığında 70 MW’ı lisanslı, 15 MW’ı lisanssız olmak üzere toplam 85 MW kapasiteye ulaşacak. 350 milyon dolara mal olacak 4 RES ise Çanakkale ve Denizli’de yer alacak. RES’lerin toplam lisanslı gücü 242 MW olacak.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ HEDEFLERİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 13 projesinden yıllık 1.000 GWh enerji üretimi gerçekleştirecek. Sadece güneş ve rüzgar gibi yerli kaynaklardan üretilecek enerji direkt olarak Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesine aktarılacak. Projelerin hayata geçmesiyle 2023 yılına kadar yerli ve doğal kaynaklardan 27 bin MW hidroelektrik dışı yenilenebilir üretim kapasitesi kurma hedefi bulunan Hükümetin projeleri de büyük oranda desteklenmiş olacak. Öte yandan projeler Türkiye’nin elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde de önemli rol oynayacak.