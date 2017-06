AKFEN HOLDİNG - TAV HİSSE DEVRİ AÇIKLAMASI

Akfen Holding, 1997 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yap-İşlet-Devret ihalesi ile temellerini attığı TAV Havalimanları Holding’deki kalan yüzde 8.1’lik payı için Fransa merkezli Aéroports de Paris Group’un (ADP) tamamına sahip olduğu TANK ÖWA alpha GmbH şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladı.

TAV’daki payının devir karşılığı olarak şirkete 160 milyon dolarlık nakit girişi sağlayacak olan Akfen, bu miktarı Türkiye’de yapacağı yatırımlarda kullanacak. Akfen, 2017 yılı başında 1.5 yılda tamamlayacağı 6.7 milyar liralık yatırım paketi açıklamıştı. Toplamda 1390 kişilik istihdam yaratacak bu paketin en önemli yatırım ayağını 3.9 milyar liralık Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ’daki şehir hastaneleri ve 2 milyar liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.



"20 YILLIK TAV MACERAMIN BİRİNCİ PERDESİ KAPANIYOR”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TAV’daki hisselerinin Aéroports de Paris Grup’a devri ile ilgili şunları söyledi: “1997 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) İstanbul Dış Hatlar Terminali Yap-İşlet-Devret ihalesini kazanmamızla başlayan 20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi burada kapanıyor. Aéroports de Paris şirketinin de yapmış olduğu açıklamadaki gibi, kurucusu olduğum TAV Havalimanları Holding’de bugün itibariyle Akfen Holding hisseleri gerekli prosedürlerin tamamlanmasına müteakip ADP’ye devredilecek. Kuruluşunda ortağımız olan ve 20 yılı sorunsuz bir şekilde tamamladığımız Tepe İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne ve yol arkadaşım TAV Havalimanları Holding CEO’su Sn. Sani Şener nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hep başarı dolu bir iş hayatı diliyorum. Ayrıca TAV için hiçbir zaman dünyanın her ülkesinde desteklerini esirgemeyerek başarımızda söz sahibi olan tüm hükümet ve devlet büyüklerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”



"TAV BİR TÜRK ŞİRKETİDİR VE O ŞEKİLDE KALACAKTIR"

Aynı zamanda TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Hamdi Akın, TAV’ın bir Türk şirketi olduğunu vurgulayarak, “Yaratmış olduğumuz bu dünya markası ile iftihar etmek her Türk vatandaşının hakkıdır” ifadelerini kullandı. Akın şu bilgileri verdi: “Unutulmaması gerekir ki, TAV’ın en büyük hissedarı bir Fransız şirketi olmasına rağmen, çalışanlarının yüzde 90’ının Türk vatandaşı olması, Borsa İstanbul’a kayıtlı halka açık şirket olması, şirket merkezinin ve yatırımlarının çoğunluğunun Türkiye'de olması ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine vergisini ödemesi nedeniyle bir Türk şirketidir ve o şekilde kalacaktır. Yaratmış olduğumuz bu dünya markası ile iftihar etmek her Türk vatandaşının hakkıdır.”



"HİSSE DEVİRLERİ İLE ŞİRKETLERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ"

Akın, ortaklık yapısının değişmesinin TAV’ı yüzyıllarca yaşatacağını söyleyerek, “Hisse devri TAV’ı çalışanlarına sürekli fırsatlar yaratarak yeni istihdam alanları açacak bir şirket haline getirecek” dedi ve şöyle devam etti: “Holdingin genel prensiplerine uygun olarak hareket etmeye çalıştık. Şirketlerin ölümsüz olması adına bu satışı yapıyoruz. Biz ölümlüyüz, şirketler ise ölümsüz olmalı. Bu tip hisse devirleri ile şirketleri ölümsüzleştiriyoruz. Zaten hisse devirlerinin pratikteki sonucu da budur. Amaç yeni ortaklarla şirketlerimizin ömrünü uzatarak istihdama fayda sağlamaktır.”



AKFEN’İN TAV İNŞAAT’TAKİ ORTAKLIĞI DEVAM EDİYOR

TAV Havalimanları Holding’teki yüzde 8.1’lik hissesini devreden Akfen Holding, dünyanın en büyük havalimanı inşaatçısı konumundaki TAV İnşaat’ın da dahil olduğu TAV Yatırım Holding’teki yüzde 21.68’lik payını koruyor. Ana faaliyet konusu inşaat ve otopark işletmeciliği olan TAV Yatırım Holding bünyesinde TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş., TAV Park Otopark Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. ve Riva İnşaat Turizm Ticaret İşletme ve Pazarlama A.Ş. şirketleri yer alıyor.