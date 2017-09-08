ABD'NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARI ARTTI

NEW YORK (AA) - ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 1) artışla 462,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 9 hafta üst üste düşüşün ardından artış kaydetmiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 0,3 milyon varil azalarak 678,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu haftada 3,2 milyon varil (yüzde 1,4) azalarak 226,7 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 5 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,03 milyon varil artmıştı.

- Ham petrol üretimi sert düştü

Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 749 bin varil azalarak sert düşüş gösterdi ve 8,78 milyon varile geriledi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi 3 hafta art arda yükselişin ardından ilk defa düştü.

Ülkenin ham petrol ithalatı da söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 822 bin varil azalışla 7,08 milyon varile gerilerken ham petrol ihracatı günlük ortalama 749 bin varil düşüşle 153 bin varile geriledi.

Uzmanlar, Harvey kasırgasının ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerindeki rafinerilerin faaliyetlerini olumsuz etkilediğine işaret ederek, rafinerilerin ham petrol satın alımını askıya aldığını ve bu nedenle ülkenin ticari ham petrol stoklarında artış meydana geldiğini belirtti.

Ayrıca yine Harvey kasırgası nedeniyle ABD'nin ham petrol üretiminin sert düştüğünü vurgulayan uzmanlar, ülkenin Meksika Körfezi bölgesinden yapılan ham petrol ithalat ve ihracatının da olumsuz etkilendiğini bildirdi.

ABD'nin ham petrol üretiminde sert düşüş yaşanmasının ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

EIA verilerinin açıklanması sonrası ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 49,23 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 54,44 dolara yükseldi.

Anadolu Haber Ajansı