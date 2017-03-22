ABD'DE KONUT KREDİSİ BORCU 3 TRİLYON DOLARA DAYANDI

NEW YORK (AA) - ABD'li Mortgage Bankacılığı Birliği (MBA), ülkede ödenmemiş toplam konut kredisi (mortgage) borcunun geçen yılın sonunda 2,96 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.

MBA'den yapılan açıklamada, ABD'de ödenmemiş ticari ve aile konut kredisi borçlarının 2016'da, bir önceki yıla göre, 162 milyar dolar (yüzde 5,8) artış gösterdiği bildirildi.

Böylece, geçen yılın sonu itibariyle, ülkede ödenmemiş konut kredisi borcunun toplam 2,96 trilyona ulaştığı belirtilirken, bunun 1,14 trilyonunun aile konutlarından geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MBA Ticari Konut Araştırma Başkan Yardımcısı Jamie Woodwell, geçen sene, artan konut fiyatları nedeniyle ödenmemiş konut kredisi borcunun da yükseldiğine dikkati çekti.

Woodwell, 2016'da ABD'deki konut fiyatlarının ortalama yüzde 8 artış gösterdiğine işaret ederek, "Sadece aile konutlarına bakarsak, geçen sene bu alandaki konut fiyatları yüzde 11, konut kredisi borcu da yüzde 10 yükseldi." ifadesini kullandı.

2008'deki ekonomik resesyonun ardından ABD'de konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 düşüş gösterdiğine işaret eden Woodwell, son yıllarda konut fiyatlarının tekrar artışa geçerek şu anda resesyon öncesi seviyenin üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, ABD'deki toplam 2,96 trilyonluk ödenmemiş konut kredisi borcunun 1,2 trilyonunun (yüzde 40) ticari bankaların elinde bulunduğu kaydedilirken, hükümet destekli girişimlerin ve konut kredisine dayalı menkul kıymetlerin toplam borcun içinde 420 milyar dolar (yüzde 14) payı olduğu kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı