Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
86796
ALTIN
248.272
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.6995
EURO
6.7414

ABD çelik vergisini yüzde 25'e düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatında uygulanan yüzde 50'lik vergilendirmeyi, yüzde 25'e çektiğini açıkladı.

ABD çelik vergisini yüzde 25'e düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatında uygulanan yüzde 50'lik vergilendirmeyi, yüzde 25'e çektiğini açıkladı.

17 Mayıs 2019 Cuma 15:28
1251 Okunma
ABD çelik vergisini yüzde 25'e düşürdü

ABD ile Türkiye arasında yaşanan papaz gerilimi sırasında Türkiye'ye karşı yaptırım olarak çelik ithalatında vergi artışına giden Donald Trump, geri adım atarak vergide indirim yapıldığını açıkladı.

Başkan Trump açıklamasında, ABD'nin Türkiye'den alınan çeliğe gümrükte yüzde 50 düzeyinde uygulanan vergilendirmenin, yüzde 25'e çekildiğini duyurdu.

Trump'ın bu kararı almasının arkasındaki en önemli etken, Çin'e uygulanan vergilendirme ve yaptırım listesinin daha sert olması. Özellikle bu noktada üretim hattındaki tedarik zincirinde problem yaşamak istemeyen ABD'nin, bu yola gittiği belirtiliyor.

TİCARETTE VERGİ

Trump'ın açıklamarındaki bir diğer önemli ayrıntı da vergilendirmeyle ilgili. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi vergi avantajı sağlanan ülkeler listesinden çıkartırken artık gelen ürünlerin tamamı vergiye tabi tutulacak.

"Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" olarak adlandırılan program 1974'te yürürlüğe girerek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlıyordu.

AĞUSTOS 2018'DE ARTIRILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Ağustos 2018'de, yüzde 20 olan vergiyi 50 seviyesine getirerek milyar dolarlık çelik piyasasına darbe vurmuş, ithalatçıları zor duruma sokmuştu.

Türkiye'nin 2017 yılındaki 9,5 milyar dolarlık toplam demir çelik ihracatının 1 milyar doları, ABD'ye gerçekleştirilmişti.

Son Güncelleme: 17.05.2019 15:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini güncelledi
Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini güncelledi
Çin'den alışverişlerde vergi muafiyeti kalkıyor
Çin'den alışverişlerde vergi muafiyeti kalkıyor
Tüsiad Başkanı Özilhan: "Sıkışmış durumdayız"
Tüsiad Başkanı Özilhan: "Sıkışmış durumdayız"
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim