9 BİN KİŞİ 10 UÇAKLA DENEME YAPILACAK

Dünya havacılığının kalbi olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda operasyona geçmek için sayılı günler kaldı. Havacılık sektöründe Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması adı verilen, ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) sürecinde eğitimler devam ediyor.

ORAT’la ilgili son bilgileri paylaşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızla plan ve programa uygun olarak, devam ettiğini belirterek; "İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak olan taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 km uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni Havalimanı’na gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta THY olmak üzere havayolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık.” diye konuştu.

Türk ekip ve yabancı danışmanlar 2 yıldır çalışıyor!

ORAT Projesi’nde Kopenhag ve İncheon Havalimanı’ndan Kasım 2016’dan bu yana danışmanlık alındıklarını söyleyen Genel Müdür Kadri Samsunlu, hepsi havalimanı, havayolu, handling vb. havacılık deneyimine sahip ORAT ekibinde; 8 danışman, 60 kişilik ekip ve 100 operasyon personelinin görev yaptığını açıkladı.

Samsunlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin büyüme potansiyelini ve gücünü yansıtan, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak bir havalimanına geçiş yapılacak. Biz İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma sürecimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle ORAT’taki ilk bölüm Operasyona Hazırlık kısmında çok ciddi ilerleme sağladık. Önümüzdeki bir ay içerisinde 3 büyük deneme yapacağız. 102 adet farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz.”



İstanbul Yeni Havalimanı’nın isim konusu Yönetim Kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ile ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.

Bin, üç bin ve beş bin kişilik denemeler yapılacak!

9 bin yolcu,18 bin bavul ve 10 gerçek uçak!

İstanbul Yeni Havalimanı’nda ORAT süreci 2016 yılında başladı. 4 aşamadan oluşan ORAT sürecinin eğitim bölümünde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde THY, HAVAŞ, ÇELEBİ ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile havalimanında hizmet verecek diğer paydaş firmaların çalışanlarına; 27 bin 522 adet sınıf eğitimi, 28 bin 225 adet saha eğitimi verildi. ORAT akışında sınıf ve saha eğitimlerinin ardından deneme süreçleri geliyor. 31 Mayıs tarihinden bu yana yapılan deneme operasyonlarında 46 senaryo denendi. Bu senaryolar; açılış öncesi kalan dönemde bin, üç bin ve beş bin kişinin katılımıyla çok farklı olaylar yaşanmış gibi gerçek testler yapılarak denenecek.

1. Deneme Operasyonu (Eylül ayı son haftası): 1000 sahte yolcu, 2 bin bagaj, Operasyonel paydaşlar ve Kamu Kurumları’na ait yaklaşık 800 personel, 2 adet gerçek uçak (THY), 50 Yer Hizmet Ekipmanı ile gerçekleştirilecek.

2. Deneme Operasyonu (Ekim ilk Haftası): 3 bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, Operasyonel paydaşlar ve Kamu Kurumları’na ait yaklaşık 1000 personel, 3 adet gerçek uçak, 150 Yer Hizmet Ekipmanı ile planlanmaktadır.

3. Deneme Operasyonu (Ekim İkinci Haftası): 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, İGA, Operasyonel paydaşlar ve Kamu Kurumları’na ait yaklaşık 1000 personel, 5 adet gerçek uçak, 200 Yer Hizmet Ekipmanı ile planlanmaktadır.

Denemelerde, sözde yolcuların havalimanlarına girerek bagajlarını teslim etmesi ve biniş kartlarıyla uçağa yönlendirilmesi, seçilen koltuğun değişimi ve yeniden bilet basımı, transfer yolcuların yönlendirme tabelalarıyla yeni uçuş kapısını bulması, bagajların zamanında uçağa ve yolcuya teslim edilmesi ve daha pek çok senaryoyu kapsıyor. Denemeler esnasında havalimanının içerisinde bulunan sistemlerin arızalanması halinde uygulanacak olağanüstü durum planları da test ediliyor.

Bilişim sisteminin alt yapısı açılışa hazır!

IT kapsamında ise yapısal fiber ve bakır kablolama, kablosuz network, fiziksek güvenlik sistemi, uçuş bilgi sistemi, terminal yönetim sistemi, check-in ve boarding sistemleri, kurumsal kaynak planlama, havalimanı operasyonel kontrol merkezi, bagaj eşleştirme, ayırma ve lokal kalkış kontrol sistemlerinin operasyonel hazırlıkları da devam ediyor.» Slot Haber Gelecek ...

