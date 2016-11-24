60 BİN YABANCIYA ÇALIŞMA İZNİ

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'de çalışmak için başvuran 60 bin 421 yabancıya izin verdi. Bu kişiler arasında ilk sırada, 10 bin 227 kişiyle Suriyeliler yer aldı. AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'de çalışma izni almak için dünyanın dört bir yanından başvuru yapıldı. Başvuruları değerlendiren Bakanlık, yılın 10 aylık bölümünde 30 bin 667'si erkek, 29 bin 754'ü kadın olmak üzere 60 bin 421 kişiye çalışma izin verdi. Yapılan başvurulardan bin 993'ü çeşitli gerekçelerle reddedilirken, 7 bin 731 başvuru iade edildi, 220 başvuru ise henüz karara bağlanmadı.



Jamaikalı da var, Malavili de

Bakanlığın izniyle 10 bin 227 Suriye, 6 bin 268 Gürcistan, 4 bin 989 Ukrayna, 3 bin 396 Çin, 2 bin 805 Türkmenistan, 2 bin 720 Kırgızistan, bin 965 Özbekistan ve bin 702 Rusya uyruklu Türkiye'de çalışmaya başladı. Söz konusu dönemde çalışma izni verilenler arasında bin 25 İngiliz, bin 17 Alman ve 942 ABD'li de bulunurken, Burundi, Haiti, Honduras, Jamaika, Laos ve Malavi gibi farklı ülke vatandaşlarına da çalışma izni verildi. Öte yandan, 2011'de 17 bin 467, 2012'de 32 bin 277, 2013'te 45 bin 834 ve 2014'te 52 bin 304 yabancıya çalışma izni veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl ise 75 bin 525 başvurudan 64 bin 833'ünü onaylamıştı.





Anadolu Haber Ajansı