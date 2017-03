"2030'DA ŞUBE DE, BANKACI DA OLMAYACAK"

İSTANBUL (AA) - KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Sinem Cantürk, teknolojinin 2030'da bankacılığı çok farklı bir noktaya taşıyacağını belirterek, "2030'da şube de bankacı da olmayacak. Görüntülü çağrıların, insansız şubelerin yerini görünmez bankalar alacak." dedi. Cantürk, denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti sunan KPMG tarafından hazırlanan "Görünmez Bankanın Gelecekteki Yüzü: EVA (Enlightened Virtual Assistant-Aydınlanmış Kişisel Asistan)" başlıklı raporun sonuçlarını düzenlenen toplantıda gazetecilerle paylaştı. Bir dönem bankalara gitmeden aşılamayan sorunların artık sadece online verilen talimatlarla çözülebildiğini, cep telefonlarının mobil cüzdan olarak kullanıldığını anlatan Cantürk, şubeye gitmeden kredi alındığını, her türlü ödemenin yapıldığını, yurt içi ve yurt dışı transferlerin gerçekleştirildiğini anlattı. Cantürk, araştırmanın, gelişimin bununla sınırlı kalmayacağını gösterdiğini kaydederek, 2030 yılına kadar bankacılıkta taşların yerinden oynayacağını, geleneksel bankacılığın yerini "görünmez bankaların" alacağını söyledi. Sinem Cantürk, "Bankacılık işlemlerimizi yaparken hayatımızda bambaşka bir kavram olacak; görünmez bankalar. 2030'da şube de bankacı da olmayacak." diye konuştu.



"Şubelerin yerini görünmez bankalar alacak"

Teknolojinin 2030'larda bankacılığı farklı bir noktaya taşıyacağını dile getiren Cantürk, görüntülü çağrıların, insansız şubelerin yerini görünmez bankaların alacağını bildirdi. Cantürk, görünmez bankalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Gelecekte bankalar, bağlandığı kaynaklardan aldığı verileri kullanarak günlük kişisel ve finansal işlemleri yerine getiren, Apple'ın kişisel asistanı 'Siri' benzeri e-asistanlara sahip olacak. KPMG'nin EVA olarak tanımladığı e-asistanlar, bankacılık işlemlerinin yanı sıra kişilerin sosyal medya hesaplarıyla senkronize edilip, aynı zamanda özel yaşamda da çeşitli hatırlatmalarda bulunabilecek. Örneğin EVA, kişiye bir arkadaşının yaklaşan doğum gününü hatırlatıp, bütçesine uygun bir hediye önerisinde bulunabilecek. 2030 yılına kadar hayata geçeceği öngörülen EVA ile yeni bir dönem başlayacak. Bankacılık işlemleri evden, ofisten EVA benzeri görünmeyen kişisel asistanlarla konuşarak yapılacak. Geleneksel banka şubeleri, çağrı merkezleri, satış ekipleri artık yerini EVA'ya bırakacak. Her birimiz hesaplarımızla ilgili kararları EVA ile birlikte alıp, bütçelerimizi EVA ile birlikte yöneteceğiz."



"İşlemler sesli komutla yerine getirilecek"



Cantürk, görünmeyen asistan EVA'nın kişilerin hayatına getireceği yeniliklere değinerek, online bankacılık sistemi olan EVA'nın kişisel asistan özelliğiyle de hizmet vereceğini söyledi. EVA'nın herhangi bir bankacılık işlemini kişinin sesli komutuyla birlikte yerine getireceğini dile getiren Cantürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "EVA, kişinin tüm banka hesaplarına ulaşabilecek, yaklaşan ödemeleri sesli olarak hatırlatacak, ödemeleri unutmak artık söz konusu olmayacak. EVA ile yaşarken bankaya gitmeye gerek kalmayacak. Bir bankadaki tüm hizmetler online sistem üzerinden verilecek. EVA, sosyal paylaşım sitelerinden kullanıcının kişisel özelliklerine ve ajandasına ulaşacak, kişinin özel yaşamıyla ilgili öneriler sunabilecek. Örneğin istenildiğinde uçak bileti satın alabilecek, araba kiralayabilecek, otelde-restoranda rezervasyon yapabilecek. Bunlar için EVA'ya seslenmek yeterli olacak."



"Yolun yüzde 10'u alındı"

Cantürk, teknoloji ve yapay zeka ile birlikte daha genç, daha dinamik, daha dijital ve hayatla iç içe girmiş bankacılık olacağını belirterek, "EVA, internet ve sanal dünya üzerinden akıp gidecek." dedi. Her şeyin sanal olacağını dile getiren Cantürk, bu yüzden çok fazla riske maruz kalınabileceğini, siber güvenliğin çok çok iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi. Cantürk, bankacılık teknolojisi uygulamalarında yolun henüz yüzde 10'luk kısmının alındığını kaydederek, "Yüzde 10'luk kısmını tamamladık ama daha zor kısmını geride bıraktık. Daha gideceğimiz yüzde 90'lık bir yol var. Sesli tanıma, veri analizi, bulut yönetimi, yapay zeka gibi bütün teknolojiler şu anda kullanılıyor." diye konuştu.

Bankacılıkta 2030'da EVA benzeri uygulamaların, platformların olacağını dile getiren Cantürk, farklı isim ve hayallerle bu uygulamaların hayata geçebileceğini, ancak müşteriye en kolay ve ucuz dokunan, müşterinin hayatını çeşitli alanlarda kolaylaştıran şirketin başarıya daha çabuk ulaşacağını vurguladı. Cantürk, teknoloji şirketlerinin gelirlerinin yüzde 10 ila yüzde 20'lik kısmını Ar-Ge faaliyetlerine yatırdığını kaydederek, ancak bankalarda bu oranın yüzde 1-2 düzeyinde olduğu bilgisini verdi. Sürece ayak uydurmak isteyen her bankanın Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Cantürk, kısa vadede bu oranda artış beklemenin biraz zor olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı