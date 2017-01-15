2016 SATIŞ REKORTMENİ MASLAK 1453 OLDU

Emlak Konut GYO 2016 yılında 7 milyar 329 milyon lira değerinde, 10 bin 53 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun Emlak Konut GYO ile birlikte hasılat paylaşımı usulüne göre geliştirdiği “ Ağaoğlu Maslak 1453” projesinde 1.346.976.210,869 liralık satış gerçekleştirdi ve 2016’nın rekortmeni oldu. Projede aynı yıl içerisinde 936 konut ve ticari ünite satıldı. Ağaoğlu Maslak 1453 satışa çıktığı 2012 yılından bugüne kadar toplam 4 milyar 238 milyon 491 lira ile hasılat rekoru kırdı. Bu rekor son 4 yıllık dönemde elde edilen en büyük satış cirosu oldu. Konuyla ilgili konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu; “ Maslak 1453'ü Emlak Konut'un hasılat paylaşımı modeliyle inşa ettik. Emlak Konut'un kasasına söz verdiğimizin 3 katı kaynak aktardık. Bu projeyi her fırsatta baltalamak isteyenlerle mücadele ede ede bugünlere geldik. Biz kazandık, devlet kazandı, yatırımcımız kazandı, Türkiye kazandı” dedi. Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti; Emlak Konut GYO 1 milyar 100 milyon liralık taahhütle projenin ihalesini aldık. Şuana kadar 3 milyar liranın üzerinde kazandırdık. Yabancı yatırımcıların ve dünyaca ünlü markaların Maslak 1453'ü seçmesi tesadüf değil.



Maslak 1453’te Yaşam Başladı

Ağaoğlu, “Maslak 1453'te Eylül ayından bu yana yaşam başladı. 4800 konutun yarısından fazlası daire sahiplerine teslim edildi. Mayıs ayına kadar teslimleri tamamlıyoruz. 2000 dairenin sakinleri yerleşti. Yine mayıs ayına kadar Türkiye'nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girecek. 2017'nin yaz ayları bitmeden 120 bin nüfusa ulaşacağız. Yerli ve yabancı markalar şimdiden Maslak 1453'te yer kapmak için sıraya girdi. Mayıs ayına kadar teslimleri tamamlıyoruz. 2000 dairenin sakinleri yerleşti. Yine mayıs ayına kadar Türkiye'nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girecek. 2017'nin yaz ayları bitmeden 120 bin nüfusa ulaşacağız. Yerli ve yabancı markalar şimdiden Maslak 1453'te yer kapmak için sıraya girdi ” dedi. Ağaoğlu ayrıca, Maslak 1453’te %5 peşin ve 120 aya varan vadelerle konut seçenekleri veya KDV avantajıyla ofisine hemen taşınma imkânının olduğunu belirtti.



Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz

Türkiye’ye uzun dönem stratejik yatırım yapanların kazançlı çıkacağını vurgulayan Ali Ağaoğlu; “Türkiye’nin geleceğine güvenerek şu an yatırım yapmanın fırsat olduğunu gören yabancılar var. Biz 2017’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yıl içerisinde başlamayı planladığımız 4 projemiz var. Çekmeköy, Bağcılar, Yeniköy ve Bakırköy. Bu 4 inşaat projesi için 3 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Enerji alanında ise 1 milyar dolar değerindeki yatırımlarımız devam ediyor. Yakın zamanda Yalova Esenköyde’ki 75 MW Rüzgâr Enerjisinin ihalesini gerçekleştirdik. 2016 yılında 2 adet santrali devreye aldık. 2017’nin 8. Ayında devreye almayı hedefliyoruz. Peşinden Konya Sertavul’da belki de dünyada ki en büyük rüzgâr santrali olan projemiz devreye girecek. Şuan da lisans aşamasındayız. Bu yatırımlar yaklaşık 1.2 milyar Euro gibi bir tutara tekabül ediyor ”dedi.