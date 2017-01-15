2016 SATIŞ REKORTMENİ MASLAK 1453 OLDU

Maslak 1453’te Yaşam Başladı
Ağaoğlu, “Maslak 1453'te Eylül ayından bu yana yaşam başladı. 4800 konutun yarısından fazlası daire sahiplerine teslim edildi. Mayıs ayına kadar teslimleri tamamlıyoruz. 2000 dairenin sakinleri yerleşti. Yine mayıs ayına kadar Türkiye'nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girecek. 2017'nin yaz ayları bitmeden 120 bin nüfusa ulaşacağız. Yerli ve yabancı markalar şimdiden Maslak 1453'te yer kapmak için sıraya girdi. Mayıs ayına kadar teslimleri tamamlıyoruz. 2000 dairenin sakinleri yerleşti. Yine mayıs ayına kadar Türkiye'nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girecek. 2017'nin yaz ayları bitmeden 120 bin nüfusa ulaşacağız. Yerli ve yabancı markalar şimdiden Maslak 1453'te yer kapmak için sıraya girdi ” dedi. Ağaoğlu ayrıca, Maslak 1453’te %5 peşin ve 120 aya varan vadelerle konut seçenekleri veya KDV avantajıyla ofisine hemen taşınma imkânının olduğunu belirtti.
Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz
Türkiye’ye uzun dönem stratejik yatırım yapanların kazançlı çıkacağını vurgulayan Ali Ağaoğlu; “Türkiye’nin geleceğine güvenerek şu an yatırım yapmanın fırsat olduğunu gören yabancılar var. Biz 2017’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yıl içerisinde başlamayı planladığımız 4 projemiz var. Çekmeköy, Bağcılar, Yeniköy ve Bakırköy. Bu 4 inşaat projesi için 3 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Enerji alanında ise 1 milyar dolar değerindeki yatırımlarımız devam ediyor. Yakın zamanda Yalova Esenköyde’ki 75 MW Rüzgâr Enerjisinin ihalesini gerçekleştirdik. 2016 yılında 2 adet santrali devreye aldık. 2017’nin 8. Ayında devreye almayı hedefliyoruz. Peşinden Konya Sertavul’da belki de dünyada ki en büyük rüzgâr santrali olan projemiz devreye girecek. Şuan da lisans aşamasındayız. Bu yatırımlar yaklaşık 1.2 milyar Euro gibi bir tutara tekabül ediyor ”dedi.
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