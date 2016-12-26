2016 DEV PROJELERİN YILI OLDU

Ilgaz'ı dize getiren tünel





İlk kazmanın 2012'de vurulmasının ardından yer altında yüzlerce metre yol katedilerek bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı dize getirilerek inşa edilen tünel, bugün törenle hizmete girecek. İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak tünelin giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirildi. Biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor. Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak, 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, 8 dakikaya düşecek. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında, "trafiğe açık en uzun tünel" unvanını alacak. Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Tünelin ekonomiye katkısının 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.TSK'nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 Uydusu'nun montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) tarafından Fransa'nın Cannes şehrindeki tesislerde gerçekleştirildi. TUSAŞ Akıncı yerleşkesinde yer alan, Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde çevresel testleri yapılan uydu, yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezine gönderildi. Uydu, 5 Aralık'ta Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldı. Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atan uydunun, yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor. Ulaştırma alanında dev projelerin hizmete alındığı Türkiye'de, mobil iletişimde de yeni bir teknoloji geçildi. Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı olan 4,5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanılmaya başladı.