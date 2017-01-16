2016 BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ağbal, 2002 yılında yüzde 72 olan borç stokunun milli gelire oranının 2015 yıl sonu itibarıyla yüzde 27,5'e gerilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Bu oran G7 ve OECD ortalamasının yaklaşık dörtte biri, Avro Bölgesi’nin yaklaşık üçte biri kadardır. Yine bu oran gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından 18 puan, Maastricht kriterinden de 33 puan daha düşüktür. Hükümetlerimiz döneminde bütçe disiplini açısından en önemli kazanımlarımızdan birisi de bütçeden faize yaptığımız harcamaların önemli ölçüde düşürülmüş olmasıdır. 2002 yılında bütçe harcamalarımızın yüzde 43’ü faiz harcamalarına gidiyordu. Hükümetlerimiz döneminde bu oranı her yıl daha aşağıya çekmeyi başardık. 2015 yıl sonu itibarıyla bu oran yüzde 10,5’e kadar düştü. Yani bütçeden yaptığımız her 100 liralık harcamanın daha önce 43 lirası faize giderken, şu anda bütçeden yaptığımız her 100 liralık harcamanın 2015 sonu itibarıyla 10,5 lirası faize gidiyor." Merkezi hükümet bütçesinden faize yapılan harcamaların milli gelire oranı bakımından da "olağanüstü" performans kaydettiklerini anlatan Ağbal, 2002 yılında milli gelirin yüzde 14,4'ünü merkezi yönetim olarak faize harcarken, 2015 yıl sonunda bu oranının yüzde 2,3’e kadar düştüğünü söyledi. Ağbal, "Faiz harcamalarını 'dramatik' bir şekilde aşağıya düşürmek sayesinde bütçeden ekonomik kalkınmaya, toplumsal refaha, eğitime, sağlığa, istihdama çok daha fazla kaynak ayırma imkanına kavuştuk. Öte yandan bu dönemde hem dolaysız hem de dolaylı vergilerde önemli indirimlere de gittik." ifadelerini kullandı. Bakan Ağbal, 2016'ya girerken, mali disipline kararlı bir şekilde devam edeceklerini, bütçe hedeflerine ulaşmak için azami derecede gayret göstereceklerini ve bu yolla ekonomik istikrarın korunması ve büyümenin desteklenmesine özel bir önem vereceklerini ifade ettiklerini hatırlattı. Geçen yılın küresel ekonomide dalgalanmaların yaşandığı, global kriz sonrası dönemde en düşük küresel büyüme oranın beklendiği, küresel ticaretin yavaşladığı, korumacılık eğilimlerinin artış gösterdiği, küresel ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin yükseldiği, terörün küresel bir tehdide dönüştüğü "sıkıntılı" bir yıl olduğunu belirten Ağbal, 2016'da küresel ve bölgesel dış ekonomik ve jeopolitik olumsuz gelişmelerin ekonominin üzerinde dış ticaret, turizm, finansman ve yatırım kanalları üzerinden baskı oluşturduğunu kaydetti. Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçen yılın ilk yarısında olumlu yönde gerçekleşen büyüme, 15 Temmuz darbe girişiminin doğrudan ve dolaylı etkileri, terör ve küresel finansman koşullarındaki dalgalanmaların da etkisiyle ikinci yarıda aşağı yönlü bir trend içine girdi. Hükümet olarak tüm bu gelişmeler karşısında, ekonominin gerek arz tarafında, gerek talep tarafında iyileşme sağlayacak önemli kararları ardı ardına aldık, almaya da devam ediyoruz. Ekonomide meydana gelen bu etkilerin gerek bütçe üzerinde oluşturabileceği baskıları hafifletmek, gerek bütçe üzerinden ekonomiye destek oluşturmak üzere ihtiyatlı ve odaklı bir bütçe politikası yürüttük. Özellikle, ekonomide bir yandan talebi destekleyecek geçici vergi indirimlerini devreye sokarken diğer yandan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki vergi yüklerini bütçe imkanlarımız dahilinde aşağı çektik. Ayrıca, vergi ve prim yeniden yapılandırması ve tedbir düzenlemeleri neticesinde bütçe gelirlerine katkı sağladık. Kamu harcamaları kanalında ise özellikle kamu yatırım harcamalarına daha fazla kaynak ayırdık. Tüm bu etkin ve proaktif bütçe yönetimi sayesinde bir yandan bütçe disiplinini koruduk, diğer yandan ekonomiyi canlandıracak önemli destekler sağladık."
Vergi gelirlerinde hedefler tuttu, tahsilat yüzde 12,5 arttı
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder