2016 BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen yıl vergi gelirleri tahsilatının bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 458,7 milyar liraya çıktığını ve hedeflerin tutturulduğunu belirterek, "Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından geldi. Bu kapsamda 2016 yıl sonu itibarıyla yapılandırmadan 13,7 milyar lira gelir elde ettik." dedi. Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Ağbal, mali disiplinin korunmasının her zaman ekonomi politikasının temel önceliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, 2002 yılından bu yana uygulanan mali disiplin ile kamu maliyesinin ekonominin en güçlü yanlarından birisi haline geldiğini, 2002 yılında yüzde 11,2'ye kadar yükselen bütçe açığının milli gelire oranının, hızlı bir şekilde aşağı çekilerek düşük oranlı bütçe dengelerinin kalıcı hale getirildiğini bildirdi. Global kriz sonrası dönemde Türkiye’de genel devlet ortalama bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 0,9 olduğunun altını çizen Ağbal, aynı dönemde bu oranın OECD'de yüzde 5,2, Avro Bölgesi’nde 3,6 ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2,1 olduğunu vurguladı. Bu durumun Türkiye’de kamu maliyesinin sürdürülebilir ve istikrarlı yapısını ortaya koyduğunun altını çizen Ağbal, düşük düzeyde gerçekleşen bütçe açıkları sayesinde kamu borç yükünün de önemli ölçüde düştüğünü ifade etti.



Ağbal, 2002 yılında yüzde 72 olan borç stokunun milli gelire oranının 2015 yıl sonu itibarıyla yüzde 27,5'e gerilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Bu oran G7 ve OECD ortalamasının yaklaşık dörtte biri, Avro Bölgesi’nin yaklaşık üçte biri kadardır. Yine bu oran gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından 18 puan, Maastricht kriterinden de 33 puan daha düşüktür. Hükümetlerimiz döneminde bütçe disiplini açısından en önemli kazanımlarımızdan birisi de bütçeden faize yaptığımız harcamaların önemli ölçüde düşürülmüş olmasıdır. 2002 yılında bütçe harcamalarımızın yüzde 43’ü faiz harcamalarına gidiyordu. Hükümetlerimiz döneminde bu oranı her yıl daha aşağıya çekmeyi başardık. 2015 yıl sonu itibarıyla bu oran yüzde 10,5’e kadar düştü. Yani bütçeden yaptığımız her 100 liralık harcamanın daha önce 43 lirası faize giderken, şu anda bütçeden yaptığımız her 100 liralık harcamanın 2015 sonu itibarıyla 10,5 lirası faize gidiyor." Merkezi hükümet bütçesinden faize yapılan harcamaların milli gelire oranı bakımından da "olağanüstü" performans kaydettiklerini anlatan Ağbal, 2002 yılında milli gelirin yüzde 14,4'ünü merkezi yönetim olarak faize harcarken, 2015 yıl sonunda bu oranının yüzde 2,3’e kadar düştüğünü söyledi. Ağbal, "Faiz harcamalarını 'dramatik' bir şekilde aşağıya düşürmek sayesinde bütçeden ekonomik kalkınmaya, toplumsal refaha, eğitime, sağlığa, istihdama çok daha fazla kaynak ayırma imkanına kavuştuk. Öte yandan bu dönemde hem dolaysız hem de dolaylı vergilerde önemli indirimlere de gittik." ifadelerini kullandı. Bakan Ağbal, 2016'ya girerken, mali disipline kararlı bir şekilde devam edeceklerini, bütçe hedeflerine ulaşmak için azami derecede gayret göstereceklerini ve bu yolla ekonomik istikrarın korunması ve büyümenin desteklenmesine özel bir önem vereceklerini ifade ettiklerini hatırlattı. Geçen yılın küresel ekonomide dalgalanmaların yaşandığı, global kriz sonrası dönemde en düşük küresel büyüme oranın beklendiği, küresel ticaretin yavaşladığı, korumacılık eğilimlerinin artış gösterdiği, küresel ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin yükseldiği, terörün küresel bir tehdide dönüştüğü "sıkıntılı" bir yıl olduğunu belirten Ağbal, 2016'da küresel ve bölgesel dış ekonomik ve jeopolitik olumsuz gelişmelerin ekonominin üzerinde dış ticaret, turizm, finansman ve yatırım kanalları üzerinden baskı oluşturduğunu kaydetti. Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Geçen yılın ilk yarısında olumlu yönde gerçekleşen büyüme, 15 Temmuz darbe girişiminin doğrudan ve dolaylı etkileri, terör ve küresel finansman koşullarındaki dalgalanmaların da etkisiyle ikinci yarıda aşağı yönlü bir trend içine girdi. Hükümet olarak tüm bu gelişmeler karşısında, ekonominin gerek arz tarafında, gerek talep tarafında iyileşme sağlayacak önemli kararları ardı ardına aldık, almaya da devam ediyoruz. Ekonomide meydana gelen bu etkilerin gerek bütçe üzerinde oluşturabileceği baskıları hafifletmek, gerek bütçe üzerinden ekonomiye destek oluşturmak üzere ihtiyatlı ve odaklı bir bütçe politikası yürüttük. Özellikle, ekonomide bir yandan talebi destekleyecek geçici vergi indirimlerini devreye sokarken diğer yandan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki vergi yüklerini bütçe imkanlarımız dahilinde aşağı çektik. Ayrıca, vergi ve prim yeniden yapılandırması ve tedbir düzenlemeleri neticesinde bütçe gelirlerine katkı sağladık. Kamu harcamaları kanalında ise özellikle kamu yatırım harcamalarına daha fazla kaynak ayırdık. Tüm bu etkin ve proaktif bütçe yönetimi sayesinde bir yandan bütçe disiplinini koruduk, diğer yandan ekonomiyi canlandıracak önemli destekler sağladık."



Vergi gelirlerinde hedefler tuttu, tahsilat yüzde 12,5 arttı

Konuşmasında 2016 yılı bütçesi gelir gerçekleşmelerine de değinen Ağbal, geçen yıl bütçe gelirlerinin bir önceki göre yüzde 14,8 oranında artarak 554,4 milyar lira olduğunu belirtti.

Geçen yıl bütçede gelir hedefinin 540,8 milyar lira olarak belirlendiğini anımsatan Ağbal, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan revize hedefin ise 546,5 milyar lira olduğunu söyledi. Ağbal, "Ancak yıl sonu bütçe gelir gerçekleşmemiz başlangıç hedefimize göre 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşti, OVP'de orta koyduğumuz hedefe göre ise 7,9 milyar lira daha fazla gelir elde ettik." diye konuştu.

Vergi gelirleri tahsilatının ise bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 458,7 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, "Vergi gelirlerinde yıl başında ortaya koymuş olduğumuz vergi gelirleri hedefini yakalamış olduk, bu da son derece önemli." dedi.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin esasen bütçe hedeflerine göre gelir vergisi ile dahilde ve ithalde alınan KDV gelirlerinde aşağı yönlü gelir etkisi meydana getirdiğine dikkati çeken Ağbal, "Diğer yandan kurumlar vergisi ile özel tüketim vergisi gelirlerinde ise hedefe göre yukarı yönlü gerçekleşmeler oluşmuştur. Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından gelmiştir. Bu kapsamda 2016 yıl sonu itibarıyla yapılandırmadan 13,7 milyar lira gelir elde ettik." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ekonominin rekabetçi yapısını güçlendirmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için önemli düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini anlatan Ağbal, bu kapsamda, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergisel yükleri azalttıklarını, yatırımlar üzerindeki işlem maliyetlerini ve belirsizlikleri azaltmak amacıyla damga vergisi ve harç istisnası düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Ağbal, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla, mevcut yatırım teşvik sistemini iyileştirdiklerini ve kalıcı hale getirdiklerini belirterek, ayrıca yatırımlar için süper teşvik sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti.

