2010 YILINDAN BU YANA %80,90 ORANINDA ARTTI

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde ise mayıs ayında bir önceki aya göre %0,54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre %9,97 oranında artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda %4,59, son 1 yılda %9,97, son 3 yılda %38,51, son 5 yılda ise %88,62 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son 6 ayda %2,32, son 1 yılda %7,32, son 3 yılda %27,46, son 5 yılda ise %66,37 oranında arttı.



Yeni Konut Fiyat Endeksi 8 yılda %80,90 oranında arttı

Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre %0,28 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre %3,55 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise %80,90 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 180,9'a ulaştı. Mayıs ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde %0,26 oranında; İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde %0,28 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10,90 puan fazla artış gösterdi.



Yabancı alıcıların oranı son altı aylık ortalamanın üzerinde seyretmeyi sürdürüyor

Mayıs ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (%37) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu %33 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın %6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar aralıkta %3, ocakta %4, şubatta %6, martta %8 ve nisanda ise yine %8 oranında gerçekleşmişti.



REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2018 yılı mayıs ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanımını incelediğimizde, banka kredisi kullanımının %39'luk oranla, son 6 aylık oranların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu artışta, GYODER olarak, İNDER ve KONUTDER'le birlikte 15 Mayıs'ta başlattığımız ‘0,98 faiz' ve ‘%20 indirim' avantajı sağlayan ‘güç birliği' kampanyasının etkisi yüksek oldu. Mart ayında %41'e ulaşan senet kullanımının, mayıs ayında %22'ye kadar gerilemesi de bu indirim kampanyasının etkisini ortaya koyuyor. GYODER, İNDER ve KONUTDER'in ortak kararıyla 30 Haziran'a kadar uzatılan kampanyadan dolayı banka kredisi kullanım oranı daha da artacaktır” dedi.

REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand ise mayıs ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde (TR-81) mayıs ayında bir önceki aya göre %0.54 (yıllık %9.97) oranında; Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde (TR-81) ise Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.79 oranında (yıllık %7.32) oranında artış gerçekleşti. Özellikle satılık konut fiyatlarındaki artış oranı son 1,5 yıllık dönemin en düşük aylık bazdaki fiyat artışını ifade ediyor. Piyasalarda yaşanan talep daralmasından kaynaklı bu durum 81 şehir özelinde piyasaların durağanlaştığının da bir göstergesi. Diğer taraftan İstanbul özelinde endeks verilerinin açıklanmaya başlandığı 2003 yılından günümüze kadarki 15 yıllık zaman dilimi içerisinde ABD Kredi Krizi dönemini hariç tuttuğumuzda satılık konut fiyatlarının aylık bazda %0,18 oranında azaldığını da ilk kez gözlemliyoruz. Ülkemizdeki konut stokunun en yoğun olduğu, en fazla kredi kullanımın ve en fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul'daki fiyat gerilemesi önümüzdeki dönem açısından da kritik öneme sahip. Hükümetin konut piyasasını canlandırmaya yönelik almış olduğu KDV indirimi önlemi, tapu harçlarına ilişkin düzenlemeler ve kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,98 oranına düşürmesi gibi gelişmelerin yaşanılan bu durgunluğu ne derecede atlatmaya imkan tanıyacağı önümüzdeki çeyrekte daha iyi anlaşılacaktır.”



Kira artışında Bingöl, satış fiyatları artışında Batman öne çıktı

Mayıs ayında Batman'da metrekare başına konut satış fiyatları %2,08 oranında arttı ve Batman, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin'de metrekare başına konut satış fiyatları %1,83 oranında azaldı ve Artvin satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde mayıs ayında bir önceki aya göre %0,79 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %7,32 oranında artış gerçekleşti. Mayıs ayında Bingöl'de metrekare başına konut kira değerleri %2,06 oranında arttı ve Bingöl kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bayburt'ta metrekare başına konut kira değerleri %2,00 oranında azaldı ve Bayburt kiraların en çok azaldığı şehir oldu.



Bitmemiş konutların satış oranı üç aydır düşüş eğiliminde

Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların %33'ü bitmiş konut stoklarından oluşurken, %67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 3 puanlık bir düşüş, bitmiş konutların satış oranında ise yine 3 puanlık bir artış yaşandı. Bitmemiş konutların satış oranındaki düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artış mart ayından beri devam ediyor. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı %4,5 oranında, metrekare bazlı ise %4,4 oranında erime gözlemlendi.



En yüksek artış 3+1 ve 51-75 metrekare arası konutlarda kaydedildi

Yeni Konut Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0,28 oranında; 2+1 konut tipinde %0,16 oranında; 3+1 konut tipinde %0,33 oranında ve 4+1 konut tipinde %0,25 oranında arttı. Yine mayıs ayında Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,34 oranında; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,11 oranında; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,27 oranında; 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,17 oranında; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,25 oranında arttı.



En yüksek yıllık kira getirisi yine Aydın, Van ve Kırklareli'de

Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, mayıs ayının en kısa amortisman süreleri geçen ay olduğu gibi Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.