19 TRİLYON DOLAR YATIRIM!

ANKARA - ZEYNEP BEYZA KILIÇ

Dünyada 2040 yılına kadar elektrik sektörüne toplam 19 trilyon 238 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "2016 Dünya Enerji Görünümü Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, 2016-2040 yılları arasında dünyada yeni yapılacak elektrik üretim santrali projeleriyle birlikte, sisteme 7 bin 184 gigavatlık kapasite daha eklenecek. Böylece elektrikte toplam kurulu güç 11 bin 200 gigavata ulaşacak.

Kapasite artışının yüzde 57'sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacak. Bu dönemde yenilenebilir enerji kurulu gücüne 4 bin 112 gigavat eklenecek. Yenilenebilir enerjiyi yüzde 22 ile doğalgaz takip edecek. Doğalgaz santrallerinin kurulu gücü bin 572 gigavat artacak. Kapasite artışı içerisinde kömürün payı yüzde 14, nükleer yüzde 5 ve petrolün de yüzde 2 olacak.

Söz konusu dönemde, kömürden elektrik üretim kapasitesine bin 22 gigavat eklenecek. Onu, 351 gigavatla nükleer ve 127 gigavatla petrol izleyecek.

Kurulu güce yapılan eklemelerin büyük bölümü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışındaki ülkelerde gerçekleşecek. Bu ülkelerde elektrik kurulu gücüne 4 bin 920 gigavat eklenirken, OECD üyesi ülkelerde ise bu rakam 2 bin 264 gigavat olacak.

Dünyada 2040'a kadar elektrik talebi her yıl yüzde 2 büyüyerek, 34 milyon 250 bin gigavatsaata çıkacak. Artan enerji talebini karşılayabilmek için elektrik sektörüne 2040'a kadar toplam 19 trilyon 238 milyar dolar yatırım yapılacak.

Yatırımın yüzde 58'i santral yapımında, geri kalan kısmı ise elektriğin iletim ve dağıtımında değerlendirilecek. Santral yapımına toplam 11 trilyon 179 milyar dolar yatırım yapılacak. Santral yapımında en büyük payı yenilenebilir enerji alacak. Yenilenebilire 7 trilyon 78 milyar dolar kaynak aktarımı yapılacak. Aynı dönemde fosil yakıtlı santral yapımına 2 trilyon 684 milyar dolar, nükleer enerjiye 1 trilyon 417 milyar dolar harcanacak.

İletim ve dağıtım sektöründe ise toplam 8 trilyon 59 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Petrol ve doğalgazda yatırım 22,8 trilyon dolar aşacak

Bu dönemde petrol ve doğalgaz kaynaklarının arama, üretim, iletim ve rafineri aşamalarına toplam 22 trilyon 836 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.

Petrol ve doğalgaz sektöründe en çok kaynak aktarımı arama ve üretim sektöründe gerçekleşecek. Söz konusu dönemde arama ve üretime 17 trilyon 489 milyar dolar yatırım yapılacak.

Petrol ve doğalgaz iletimi için de toplam 4 trilyon 64 milyar dolar yatırım yapılacak. İletim masrafları içerisinde doğalgaza 3 trilyon 19 milyar dolar, petrole ise 1 trilyon 45 milyar dolar harcanacak.

Dünyada petrol rafineri işlemleri için ise toplam 1 trilyon 283 milyar dolar harcanacak. OECD ülkeleri rafineri faaliyetlerine 369 milyar dolar kaynak ayırırken, OECD dışında ise bu miktar 914 milyar dolar olacak.

Kömür kaynaklarına ise 1 trilyon 135 milyar dolar yatırım yapılacak. Kömürün iletimi için kullanılan liman ve demir yolu ulaşımına ise toplam 285 milyar dolar harama yapılacak.

Madencilik sektöründe yeni kapasite eklemeleri için 433 milyar dolar harcanırken, mevcut maden sahalarının bakımı için 417 milyar dolar kaynak ayrılacak.

Anadolu Haber Ajansı