1. KOBİ'LER VE BİLİŞİM KONGRESİ

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithal edilen bin kalem ürünü yerlileştirmeyi esas alan 1000 ürün, 1000 KOBİ Programı ile söz konusu ürünlerin bir defaya mahsus masraflarını, tasarımlarını ve Ar-Ge'lerini destekleyeceklerini belirterek, "KOBİ'lerimize, 'Türkiye'de yap, desteği kap' diyoruz. İthal edilen bin ürünü, bin KOBİ'yle eşleştireceğiz." dedi.

Özlü, Sheraton Hotel'de düzenlenen, 1. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi'ne katıldı.

KOBİ'lerin bilişim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla buluşmasının önemine işaret eden Özlü, aynı zamanda bu kavramların üretim ve satışın vazgeçilmez unsuru olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Özlü, KOBİ'lerin bir anlamda Türk ekonomisinin lokomotifi olduğunun altını çizerek, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki yerini anlattı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sıfır faizli işletme kredisi kapsamında, 274 bin 279 işletmeye 6,7 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Özlü, geçen hafta da KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamını ve bütçesini genişlettiklerine dikkati çekti.

Bilanço usulünde defter tutan, orta ve yüksek teknolojili imalat sektöründeki KOBİ'lerin 11 Eylül-20 Ekim tarihlerinde programa başvurabileceklerini belirten Özlü, "Bu programda, bilişim teknolojisi altyapısını güçlendirmek isteyen KOBİ'lere tam destek veriyoruz. Özellikle orta ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerimize, önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Sizlerden isteğim KOBİ Gelişim Destek Programı'nı ayrıntılı olarak incelemeniz. Projelerinizi hazırlayın ve bize gelin." diye konuştu.

- "Ticaret, boyut ve anlam değiştirdi"

Rakamların, bilginin girdi olarak kullanıldığını ve tüm ticari girişimlerin yapısının değiştiğini ifade eden Özlü, ticaretin de boyut ve anlam değiştirdiğini vurguladı.

Özlü, bilişimde ve yazılımda büyük bir sıçrama yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ağustos ayında bilişim sektör buluşmasını gerçekleştirdik, bu perşembe günü de çalıştay düzenliyoruz. Çalıştayda, bilişim sektörünün cirosunu nasıl 2 katına çıkarabileceğimizi ve bunu yapmak için hangi eylemleri yapmamız gerektiğini tartışacağız." dedi.

Dijital mecraların artık büyük bir pazar haline geldiğini anlatan Özlü, KOBİ'lerin bu pazardan daha fazla pay almasını istediklerini dile getirdi.

KOBİ'ler için bilişim ve dijital dönüşümün bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, sanayide dijital dönüşümü sağlayacak teknolojik altyapıya sahiptir. Bugün ithal ettiğimiz birçok ürünü, yurt içinde kendimiz üretecek potansiyele, girişim gücüne ve teknolojiye sahibiz. Bu nedenle KOBİ'lerimize, 'Türkiye'de yap, desteği kap' diyoruz. İthal edilen bin ürünü, bin KOBİ'yle eşleştireceğiz. '1000 ürün, 1000 KOBİ Programı', ithal ettiğimiz bin kalem ürünü yerlileştirmeyi esas alan bir projedir. Bu ürünlerin bir defaya mahsus masraflarını, tasarımlarını ve Ar-Ge'lerini biz destekleyeceğiz. İthal ettiğimiz ürünler içinde öyle ürünler var ki bizim yurt içi sanayimiz ve KOBİ'lerimiz bunları rahatlıkla yapabilecek donanıma sahip."

Anadolu Haber Ajansı