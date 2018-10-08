TÜRKLER DÜNYAYI İNŞA EDİYOR

Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2017 ilk yarıyıl sonuna kadar 117 ülkede üstlenilen 8 bin 996 projenin toplam bedeli 344 milyar dolara ulaştı. Projelerin yüzde 87’sine tekabül eden 298,6 milyar dolarlık bölümü, son 15 yılda AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti. Yurtdışı yatırımlarda en iyi yıllar olan 2012-2014 arasında yatırım tutarı 87,3 milyar dolar oldu. 1972-2001 yılları arasındaki 40 yılda ise sadece 45,4 milyar dolar yatırım hayata geçirildi. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke Rusya (yüzde 19.7), Türkmenistan (yüzde 13.6), Libya (yüzde 8.4), Irak (yüzde 7.2) ve Kazakistan (yüzde 6.4) oldu. 2017 ilk yarıyıl sonuna kadar yurtdışında 5.1 milyar dolar büyüklüğünde 63 yeni proje üstlenildi; bu performans 2016 yılının aynı döneminde 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşen proje bedelinin iki katına yakın olması nedeniyle yurtdışı müteahhitlik hizmetleri segmentine ilişkin toparlanma beklentilerini güçlendirdi. Geçtiğimiz dönemde petrol ihracatçısı ülkelerin üretim kısıntısı konusundaki mutabakatları doğrultusunda belirli düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi, Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin referanslarının son derece güçlü olduğu pazarlarda yatırım ortamına ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecek. Yurtdışı müteahhitlik segmentinde en büyük pazar olan Rusya ile ilişkilerde kademeli normalleşme yaşanıyor, Sahra-altı Afrika ülkeleri başta olmak üzere yeni pazarlarda önemli işler alınıyor.

KATAR’DA ZİRVEDEYİZ

Pazara girildiği 2000 yılından 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede Türk müteahhitlik firmaları tarafından Katar’da toplam 14.1 milyar ABD Doları tutarında 128 proje üstlenildi. Türk müteahhitlik firmaları, Katar’da bugüne kadar çok çeşitli alt ve üstyapı işleri üstlenmişlerdir. Bu işler kapsamında; boru hattı, endüstriyel tesis, petro-kimya tesisi, yol, köprü, tünel, liman, havaalanı, iş merkezi, sosyal-kültürel tesis ve konut gibi çeşitli projeler bulunuyor. Katar’da son dönemde üstlenilen projeler arasında; 4.4 milyar ABD Doları tutarındaki Doha metrosu Gold Line projesi ile, 2.3 milyar ABD Doları bedelli Al Khor otoyol projesi öne çıkanlar. 2016 yılında 12.8 milyar ABD Doları olan Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin yüzde 18.8’i Katar’da gerçekleştirilmiş olup, bu oran ile Katar, Türk müteahhitlik firmalarının 2016 yılında proje tutarı bakımından en fazla iş üstlendikleri ülke oldu. Ayrıca, Katar’a ambargo uygulayan ülkelerden Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2016 yılında Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetleri içerisindeki payları sırasıyla yüzde 6.8, yüzde 6.2 ve yüzde 5 olarak gerçekleşti, bu üç ülkenin toplam payı yüzde 18 oldu

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