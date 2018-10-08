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İFS 2018’e kobi ve kur damgası

İstanbul Finans Zirvesi’nin (IFS 2018) bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Zirvede küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle ticaretin zorlaştığı; bu nedenle sanayinin finansmanının günden güne daha ciddi bir sorun haline geldiği vurgulandı.

İFS 2018’e kobi ve kur damgası

İstanbul Finans Zirvesi’nin (IFS 2018) bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Zirvede küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle ticaretin zorlaştığı; bu nedenle sanayinin finansmanının günden güne daha ciddi bir sorun haline geldiği vurgulandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:49
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İFS 2018’e kobi ve kur damgası

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen İstanbul Finans Zirvesi’ne (IFS 2018) sanayi finansmanı sorunu damgasını vurdu. IFS 2018’deki oturumlarda ‘büyümenin ve yatırımların finanse edilmesi’, ‘KOBİ’lerin ticaret savaşlarında güçlendirilmesi ve finansal araçlar’, ‘sanayi ve teknoloji üretimi’, ‘ticaret savaşları ve küresel belirsizlik ortamında bankacılık’ gibi konular masaya yatırıldı. Küresel Ticaret Savaşı ve Sanayinin finansmanı ana temasıyla toplanan IFS 2018’in açılış konuşmasını yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, küresel ticaretin son dönemde zorlaştığını, reel sektörün finansmanının öneminin arttığını söyledi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, yapısal önlemlerle nitelikli yatırımlara finansman kolaylığı sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez de dünyadaki örneklerini anlatarak görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışacağını anlattı.

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Son Güncelleme: 08.10.2018 11:53
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