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EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘ekonomide yeni dönemin’ düğmesine bastı. YEP ile birlikte ekonomiye denge, değişim ve disiplin geliyor.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘ekonomide yeni dönemin’ düğmesine bastı. YEP ile birlikte ekonomiye denge, değişim ve disiplin geliyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:10
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EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşın Türkiye’nin tüm hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini sağlayacak bir ekonomik program hazırladıklarını belirtiyor. Ekonominin patronu Bakan Albayrak, bu yorumu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ‘Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklarken yaptı. Ekonomide Orta Vadeli Program’ın (OVP) yerini Yeni Ekonomi Programı (YEP) aldı. Ekonomide hedef artık YEP ile şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu amaçla programın adını ‘Yeni Ekonomi Programı’ olarak belirlediklerini ifade ediyor. Bakan Albayrak, görkemli Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak, “Dengelenme, Değişim ve Disiplin” sloganıyla hazırlanan ve 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklarken; “Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını gayet iyi biliyoruz” vurgusu yaptı. Albayrak programın içeriğini şöyle özetliyor: “Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız sürece küresel ekonomik ve siyasal gelişmelere karşı direncimiz en üst düzeyde olacak. Açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı, üç ana temel üzerine oturtuldu. Dengelenme, disiplin ve değişim olarak kurguladığımız bu süreç ekonomideki yol haritamızı ortaya koyuyor.”

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