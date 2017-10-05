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Sektör lideri Kadooğlu Yağ, 10 yaşında

05 Ekim 2017 Perşembe 15:01
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Binlerce profesyonel ziyaretçinin ziyaret ettiği, 500’ün üzerinde yerli ve yaban- cı firmanın katıldığı dünyanın önde gelen gıda organizasyonlarından biri ka- bul edilen World Food Fuarı’na katılan Kadooğlu Yağ, yeni ürünlerini tanıttı.

Sektör lideri Kadooğlu Yağ, 10 yaşında
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen World Food Fuarı’nın en yoğun standlarından birisi haline gelen Kadooğlu Holding’in standında Kadooğlu Yağ tarafından üretimi gerçekleştirilen, gerek iç gerekse dış piyasaların aranan markası ‘Bizce’ markasının yeni kurumsal kimliği ilk kez tanıtıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarın verimli geçtiğini ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, “World Food Fuarı, bizim için verimli geçti. Ürünlerimizin tanıtımı için sadece yurtiçi değil, yurtdışında da bütün gıda fuarlarına katılıyoruz. Bu yıl ilk kez kuruluşumuzun 10. yıl anısına Bizce yağ markamızın kurumsal kimliğini ve yeni ambalajını gerek bayilerimize gerekse tüketicilerimize tanıttık” dedi. 

BİZCE MARKASI FUARIN GÖZDESİ OLDU
Sektörünün lideri haline gelen dünyaca ünlü fi rma ve markanın en son ürün, hizmet ve teknolojisini tanıttığı World Food İstanbul’da, Kadooğlu Yağ, sektörde 10. yılını kutlamanın gururunu yaşadı. Yeni kurumsal kimliği tüketici ve bayileri tarafından çok beğenilen Bizce markası fuarın gözdesi oldu. ‘Bizce Marifet Sizde’ diyen marka, modern, samimi tasarımı ve renklerinin sıcaklığı ile yarattığı yeni yüzü ile katılımcılardan tam not aldı. Sektörün en çok ziyaret edilen fuarlarından birisi olan World Food İstanbul boyunca yoğun katılımın olduğu stand büyük beğeni topladı. Fuara Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, İç Piyasa Satış Müdürü İbrahim Beydüz, Dış Ticaret Müdürü İhsan Mert, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Koordinatörü Uyum Varol katıldı.
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